ABFP: Waander 512-dochter Sikkeline met 89 punten topscoorder

De vijfde ABFP-test van 2024 als ABFP topper Sikkeline B. AAA (Waander 512 x Hette 481) op. De merrie behaalde maar liefst 89 punten in haar aangespannen gedeelte. Sikkeline was niet de enige deelnemer die een AAA predicaat verdiende; Rina van de Wolwarren Ster AAA (Ulbe 506 x Wylster 463) behaalde ook haar AAA predicaat in het aangespannen gedeelte met een score van 85,5 punten. Het meest allrounde paard was Schoone fan de Groenesteegh AAA (Arent 515 x Folkert 353) die op zowel haar zadelgedeelte als aangespannen 82 punten scoorde.



Sikkeline liep op vijf onderdelen in haar aangespannen verrichting naar een 8 of hoger, waarbij ze een 8,5 scoorde op haar houding & balans en haar impuls. Ook scoorde ze een 7 op haar aanleg als tuigpaard. De driejarige merrie is gefokt en in eigendom van H. Bos uit Hierden. De eveneens driejarige Rina, gefokt en in eigendom van T. Vaatstra uit Oudega, behaalde drie maal een 8 op houding & balans, souplesse en impuls. De door B.M. Bulthuis & B.P. van Teeffelen uit Wamel gefokte Schoone, in eigendom van N. Ponsen uit Maurik, liet tweemaal een 8 noteren op haar protocol voor haar stap en draf onder het zadel.

Elf keer AA

Juryleden Kristel van Duren – Bodewes en Ito Werkman kregen 25 paarden in Warga te beoordelen. Hiervan behaalden maar liefst 11 paarden een AA score. Zeven merries behaalden het AA predicaat dankzij hun aangespannen verrichting waarbij Sophie van de Elsenerhof AA (Boet 516 x Haitse 425) en Renske C van de Wijdewormer Ster AA (Boet 516 x Jorn 430), met respectievelijk 81 en 80 punten, goede zaken deden voor hun vader Boet 516 in het nakomelingenonderzoek. Sita fan ‘e Hameren AA (Boet 516 x Loadewyk 431) en Senna van Scyedam Ster AA (Boet 518 x Doaitsen 420) deden onder het zadel nog een duit in het zakje met 80 en 78,5 punten voor hun verrichting.

Zes vaderdieren

Deze vijfde ABFP test van het jaar leverde weer verschillende nakomelingen van de hengsten in het nakomelingenonderzoek in de baan. Van Waander 512 hebben inmiddels 12 nakomelingen hun test afgerond. Ook Semke van Emden Ster AA (Waander 512 x Alwin 469) liet mooie scores noteren met tweemaal 81 punten voor haar aangespannen- en zadelverrichting. Van Auwert 514 zijn er 14 nakomelingen beoordeeld waarbij Silke van Dijkstra State Ster AA (Auwert 514 x Haitse 425) vandaag naar 80 punten liep voor haar aangespannen gedeelte. Arent 515 had zes nakomelingen meelopen deze test en komt daarmee op 12, mede dankzij de AA scores van Se La Vie van de Pulpe Hoeve Ster AA (Arent 515 x Epke 474), Sytske fan D’Oever Ster AA (Arent 515 x Wikke 404) en Raisa Ster AA (Arent 515 x Tsjalle 454). Van Boet 516 hebben inmiddels 9 nakomelingen het onderzoek afgerond. Wibout 511 heeft zes geteste nakomelingen en Ulbe 506 zit na vandaag op 12.

Bron: KFPS