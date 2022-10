Aletia Ymkje voorlopig kroon en fokdagkampioen in Amerika

Op de keuring in Shipshewana, Indiana Amerika is de zesjarige Aletia Ymkje voorlopig kroon (Julius 486 x Ulbert 390) kampioen geworden. De merrie van Ted en Tina Van der Kooi maakte van veulenboek promotie naar ster met een eerste premie en daarna beloonden juryleden Wil Thijssen en Frans Smits haar met voorlopig kroon. In haar IBOP verdiende ze al een 7,5 voor stap en draf, met in totaal 74,5 punten.

Het reserve kampioenschap was voor de driejarige Lelie Fleur (Nane 492 x Wierd 409) van Caron Osborn. De jeugdige Lelie Fleur haalde een ster met een eerste premie. Bij de driejarigen vielen er nog twee sterren. Juliette KFF ster (Thorben 466 x Reinder 452) en Jubilee HHF ster (Julius x Fridse 423) werden ster met een tweede premie. Bij de veulenboekmerries haalden de vijfjarige Davina from Gemini Ster (Julius 486 x Doaitsen 420) en de vierjarige Ivy P ster (Norbert 444 x Doaitsen 420) een ster met een tweede premie.

Invloed van Julius 486

Voor de stamboekmerries was het een zeer succesvolle keuring. Maar liefst vier maakten promotie van stamboek naar ster, waarbij de invloed van vader Julius 486 opvallend was: Abby stonecreek ster (Julius 486 x Onne 376), Claudia from Gemini ster (Julius 486 x Mintse 384), Dena of Boonstra Friesians (Julius 486 x Tsjalke 397) en Iris KCF ster (Hessel 480 x Beart 411) die een 8 voor haar draf kreeg en een 8 voor haar bouw.

Eerste premie kroonmerrie

Kroonmerrie Vivian kroon AAA (Bene 476 x Karst 362) kreeg een uitnodiging voor een volgende ronde, maar redde het niet voor model. Dit jaar bracht de achtjarige Vivian nog een veulen, ze haalde in haar ABFP een fraaie score van 84,5 met een 8 voor stap, draf en souplesse. Bij de twenterhengsten kreeg Magnus P (Alwin 469 x Norbert 444) een eerste premie. Bij de oudere hengsten was de zesjarige Bauke K. ster (Fabe 348 x Fridse 423) al ster, en verdiende Elias’s Dream Ster (Norbert 444 x Sipke 450) een ster.

IBOP van 79 punten

De IBOP die Frans Smits en Wil Thijssen afnamen betekende een topscore voor Maaike van ‘e Hiltsjemuoiswal ster AA (Reinder 452 x Jillis 301) met 79 punten. Voor promotie naar kroon kwam de fraai gemodelleerde Maaike echter in kwaliteit beenwerk te kort. Een AA was er ook voor Antun CJF Ster AA (Julius 486 x Ulke 338) van Marianne E. Watson, die 77 punten kreeg. De inmiddels zesjarige Bauke K. ster (Fabe 348 x Fridse 423) -winnaar van de Friesian Talent Cup in 2020, met een 10 voor draf – van Erin Miley haalde 76 punten.

Vier eerste premie veulens

Vier veulens kregen een oranje lint. Bij de hengstveulens was de eerste premie voor Vincent HHF (Julius 486 x Tonjes 459) van Hopeful Harvest Farm. Bij de merrieveulens had deze fokstal ook een eerste premie: Violet HHF (Julius 486 x Doaitsen 420). Het derde Julius 486-veulen met een eerste premie – en een 8 voor draf – werd Vrouwke Reina M (Julius 486 x Doaitsen 420) van Bert van der Made. Het derde merrieveulen met een eerste premie kreeg ook het kampioenslint omgehangen: Tineke P (Meinte 490 x Norbert 444) van Klaas en Mares Vanderploeg. Voor het jeugdkampioenschap kwam Marissa B. (Tiede 501 x Onne 376) in aanmerking. De twenter van Mark en Martha Boonstra kreeg een eerste premie en dat gold ook voor enter Savannah HHF (Julius 486 x Tonjes 459) die reserve jeugdkampioen werd. Als toetje op de fraaie en succesvolle keuringsdag kregen de juryleden nog een fraaie presentatie van een viertal in Amerika woonachtige hengsten te zien: Tonjes 459, Wylster 463, Hessel 480 en Julius 486.

Bron: Phryso