Alive S. van de Spong zegeviert bij Friesian Talent Cup merries

Jacobi: ”De kwaliteit van de merries was van een ongekend hoog niveau.”

De reservetitel werd uitgereikt aan Chrystal Jede (v. Alwin 469), die Suzan Wind voorstelde. De merrie maakte veel indruk met een fraai front en veel lossigheid in het lijf.

Berber T. van ‘e Boppelannen (v. Tsjalle 454) legde beslag op de derde plaats. De merrie werd gereden door Heleen de Haas. Berber T. van ‘e Boppelannen is gefokt en in eigendom van de familie Tjeerdsma en viel op door haar souplesse en gemakkelijke draf.

Bron: Horses.nl/Phryso/Digishots

