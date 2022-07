Alrako KFPS selectiewedstrijd Garyp: dubbele winst voor Willem (Michiel 442), Diesel (Omer 493) en Coco (Hessel 480)

In Garyp werd er op donderdagavond 21 juli stevig gereden voor een plekje in de finale bij de Alrako KFPS dressuurcompetitie. Deze selectiewedstrijd voor het NK Friese paarden leverde voor Susan Wind en Diesel Galloper, Wendy Okkema en Stal Okkema’s Willem en voor Esther Postmus met Coco WE dubbele winst op. In de ZZ-licht haalde Wendy Okkema met Stal Okkema’s Willem twee maal de hoogste punten, met Anke Kuppens en Rinske S. op de tweede plek. De Z2 was voor Sofi Väisänen met Xenia S.B.

In de Z1 haalden Esther Postmus en Coco WE twee maal met ruime voorsprong de winst binnen en daarmee lijken ze zeker van een plek in de finale op 18 september. Afke Weidenaar volgde in beide proeven met Maile fan Klaeiterp op de tweede plaats, met Kenna Bakker met Auke van Hilberalti en een keer Harmina Holwerda met Alout fan Bokkum op plek 3.

Susan Wind en Diesel Galloper haalden twee maal de koppositie in de M1, waarbij Monique van der Meij en Stal Brandsma’s Diederik en Thea Dijkstra met Doris van Autofarm stuivertje wisselden op plek twee en drie.

Sportieve strijd L2

In de L2 werd ook sportief gestreden. Thea Dijkstra en Harm fan de Koldenhool wist een proef te winnen, met Evelien Duin en Eefje fan de Groote Weele op de tweede p laats en Tess Dedden met Evelyn P op plek drie. Tess en Evelyn wisten de andere proef te winnen, met Marrit de Vries en Bente fan Brouwers Hiem en Lisanne Veenje met Ilana Jede er dicht achteraan.

In de B-dressuur verschenen 13 combinaties aan de start, waarbij Heleen Jonkman met Idsert van d’n Meulenpad één proef wist te winnen. De tweede proef was voor Jolanda Veenstra met Epke H van de Lits.

Sterk bezette L1

De L1-dressuur was het sterkst bezet in deze selectiewedstrijd. Wilco Holwerda en Marijke fan it Jaachpaad kwamen een proef op kop, met Lilian de Waal met Guds en Jildau Hart en Gouverneur fan ‘t Hertefean op een gedeelde tweede plaats. In de tweede proef kwam er een ander drietal bovenaan: Manon Veenstra met Dreamgirl fan Stal Shakira nam de leiding, gevolgd door Sofi Väsänen met Fryso Hector B op de tweede plek, gevolgd door Janna Kes met Stal Okkema’s Hidde.

Nog drie selectiewedstrijden

Het Dressuurkampioenschap Friesch Paard kent nog drie selectiewedstrijden tot aan de finale op zondag 18 september. 30 juli in Boazum, 31 juli in Schijndel en 28 augustus in Koudum staan nog op de agenda.

Klik hier voor de volledige uitslag.

Bron Phryso