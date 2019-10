Alwin 469 topleverancier eerste bezichtiging Friese hengsten

Voor de eerste bezichtiging 2019 zijn 296 Friese hengsten aangemeld. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Alwin 469 is met 31 zonen de meest voorkomende vader.

Alwin wordt gevolgd door vier hengsten die met zonen gaan debuteren bij de eerste bezichtiging: Markus 491 met 26 zonen; Omer 493 met 23 zonen; Nane 492 met 21 zonen en Eise 489 met 20 zonen. De andere twee debutanten volgen op enige afstand. Meinte 490 is met 9 zonen vertegenwoordigd, terwijl van Erryt 488 één zoon is aangemeld.

De eerste bezichtiging wordt gehouden van 2 tot 6 december in het Friesch Congres- en Paardencentrum in Drachten. De bezichtiging start om 8.00 met een presentatie op de straat, waarna de hengsten na de middagpauze in de kooi gepresenteerd worden.

Bron: Phryso