Alwin-dochter is tweede KFPS modelmerrie van het jaar

Afgelopen week werden op de locatiekeuring van het KFPS bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren elf stermerries, één kroonmerrie, drie voorlopig kroonmerries en één nieuwe modelmerrie aan het Friezenstamboek toegevoegd. Ondanks de warmte lieten veel merries zich goed zien.

De zevenjarige Swaen fan ‘e Miedepleats Kroon AA (Alwin 469 x Wobke 403) van Tieme Visser, uit de ‘Fan Panhuys’-lijn uit stam 27, kwam als laatste paard in de keuringsbaan. Krachtpatser Swaen zette geen stap verkeerd en draafde mooi opwaarts met een krachtig achterbeen rond. In combinatie met rastype, hard en correct beenwerk en een ruime stap, werd Swaen Model verklaard. Ze is de tweede merrie die deze eer dit jaar te beurt valt.

Omdat er geen Centrale Keuring is dit jaar, mogen de paarden die in aanmerking komen voor (voorlopig) Kroon en Model na afloop van de gewone bezichtiging nogmaals in de baan komen. Ze worden dan direct voor de predicaten beoordeeld.

Eerste premies en kroonpredicaten

Vier driejarige merries kregen een eerste premie, daarvan kon Floor van de Egberdina Hoeve AA (Omer 493 x Feitse 293) in de tweede bezichtiging direct het Kroonpredicaat verzilveren. De jeugdige, langgelijnde Floor van de Egberdina Hoeve had al ABFP testen afgelegd van 77 en 78 punten en mocht de ‘voorlopige’ status daarom overslaan. Zij combineerde een aansprekend rastype met een gemakkelijke stap en schakelend vermogen in draf.

Froukje T. (Epke 474 x Tsjalke 397) straalt veel ras en luxe uit. Ze stapt bovendien ruim en taktmatig en draaft fraai opwaarts met een sterk achterbeen. Met haar presentatie overtuigde zij juryleden Corrie Terpstra en Wil Thijssen en werd Voorlopig Kroon verklaard. De grootramige Doetse van de Veenhoeve (Bartele 472 x Beart 411) liet zowel in de ochtenduren als ’s middags een fijne verrichting zien waarbij haar jeugdige uitstraling en ruime beweging opviel. Doetse werd ook Voorlopig Kroon verklaard.

De vierjarige Auk fan de Groenesteegh Ster (Epke 474 x Norbert 444) werd vorig jaar met een tweede premie in het stamboek opgenomen. Dit jaar promoveerde zij naar een eerste premie en Voorlopig Kroon. Corrie Terpstra: ‘Deze merrie heeft een sterke bovenlijn en gebruikt dit ook goed in beweging. Ze stapt vlot en draaft met voldoende oprichting.’ De voorlopig Kroonmerries moeten nog een goede IBOP lopen om het predicaat uiteindelijk te bemachtigen.

Elf tweede premie stermerries

Naast de vier eerste premies bij de driejarige merries, konden elf tweede premies worden uitgedeeld: drie bij de vier jaar en oudere veulenboekmerries en acht in de rubriek driejarigen. Daaronder drie dochters van Epke 474.

Volledige uitslag

Bron: Phryso.com / Horses.nl