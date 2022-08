Alwin-dochter Tilbina krijgt handen op elkaar en fokdagkampioen et Hossefolk

De fokdag van fokvereniging ‘et Hossefolk’ van Terschelling op maandag 8 augustus leverde drie eerste premie veulens, een nieuwe tweede premie Stermerrie én een uitnodiging voor de Centrale Keuring op. Ook werd Tilbina van ’t Goor Ster AAA (v. Alwin 469) uitgeroepen tot fokdagkampioen met Jitske van de Irene Hoeve (v. Alwin 469) als reservekampioen.

Met zestien paarden en veulens was de keuring wellicht niet erg groot, maar “wat hebben we veel kwaliteit gezien vandaag, een compliment voor de fokkers van Terschelling”, aldus jurylid Sabien Zwaga die samen met stagiaire koepel fokkerij Petra Smit en aspirant-jurylid Marissa Visser de beoordelingen voor haar rekening nam. De kwaliteitsvolle paarden en het mooie weer zorgden voor een enthousiast publiek wat elke deelnemer van applaus voorzag.

Handen op elkaar voor Tilbina

De handen gingen nog wat extra op elkaar voor de sterk dravende Tilbina, die in haar rubriek al opviel vanwege haar jeugdigheid en duurzaamheid in haar bouw. “In stap moest de merrie nog wat tot zichzelf komen, maar wat een opwaardering in draf!”, lichtte Sabien Zwaga toe. Het sterke, goed ondertredende achterbeen van de achtjarige merrie bleef elke ronde van onmisbare kwaliteit en daarmee kreeg zij het Algemeen fokdagkampioenschap toebedeeld. Daarnaast mag de Alwin 469 nakomeling, gefokt door J. Winters uit Vollenhove en in eigendom van Dhr. Terpstra en mevr. J Venema zichzelf bewijzen op de Centrale Keuring dankzij haar nieuwe Ster eerste premie.

Veulens: drie eerste premies

Bij de veulens waren er maar liefst 3 eerste premies te verdelen onder de tien deelnemers wat een ‘hele mooie opbrengst’ was volgens Sabien Zwaga. Fokker Lammert de Boer van Oosterend, Terschelling had dubbel succes met zowel het beste merrie- als hengstenveulen van de dag die beiden complimenten kregen voor hun gangen. “Dit is een stap volgens het boekje”, vatte Sabien Zwaga het samen bij Tjallins fon de Sonpole (Yme 507 x Norbert 444) die er zelfs een 9 voor kreeg. Stalgenote Tsjoltje fon de Sonpole (Markus 491 x Sape 381) overtuigde juist extra met haar draf; met oprichting en balans op eigen benen.

Complimenten voor beenwerk Jitske van de Irene Hoeve

Jitske van de Irene Hoeve (Alwin 469 x Maurits 437), gefokt en in eigendom van mevr. Y. Lamain van Midsland, Terschelling gaat voortaan door het leven als Stermerrie met een tweede premie. De driejarige merrie stond op kop in haar rubriek en kreeg complimenten voor haar keiharde beenwerk en sterke draf met veel balans. Jitske zat dicht bij een eerste premie, maar daarvoor was de stap nu nog iets te fragiel.

Bron: Phryso