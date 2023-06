Alwin-zoon Jasper bij herkansing aangewezen voor voorrijdagen

In Wergea vond vrijdag de herkansing plaats voor Friese hengsten die vorig jaar aan de eerste bezichtiging van de Hengstenkeuring hebben deelgenomen maar niet zijn aangewezen voor het Centraal onderzoek. Ook hengsten die vorig jaar hebben deelgenomen aan het Centraal Onderzoek, maar niet werden ingeschreven, of bij de laatste voorijdag het doek zagen vallen, kregen de mogelijkheid voor een herkansing. Van de negen voorgestelde hengsten kreeg er een een aanwijzing voor de voorrijdagen. Dat is Jasper (Alwin 469 x Pier 448).

De hengsten werden allen onder het zadel gepresenteerd voor de jury bestaande uit Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Ellen van Gastel. Na de presentatie volgde een klinische keuring en een exterieurbeoordeling. Catalogusnummer 2, Jasper kreeg een aanwijzing, mits uiteraard wordt voldaan aan de voorwaarden voor toelating.

Jasper naar Nunspeet

De vierjarige Alwin 469-zoon is gefokt door J. Loopers uit Alteveer en in eigendom van R.J. Vos uit Wijk en Aalburg. Jasper werd bij de eerste bezichtiging van de Hengstenkeuring 2022 Ster verklaard en reed mee op de voorrijdagen vorig jaar. Hij werd toen voorgesteld door Marijke Boelen, die ook vrijdag weer in het zadel plaatsnam. Op vrijdag 14 juli stroomt de hengst in bij de tweede voorrijdag in Nunspeet.

