Amalia overtuigend fokdagkampioen Ambt Delden

Amalia van de Heemstede Kroon AAA (Jehannes 484 x Norbert 444) werd woensdag 16 augustus gekroond tot fokdagkampioen van Vereniging Het Friesche Paard Oost Nederland. In Ambt Delden was het reservekampioenschap was voor jeugdkampioen Venna fan de Marren (Auwert 514 x Meinse 439).

De zevenjarige Amalia, gefokt en in eigendom van Gert en Joke Peek won al de kapitale klasse met vier jaar en oudere merries. “Genieten van de crème de la crème”, beschreef jurylid Sabien Zwaga deze rubriek. Ze gaf in de kampioenskeuring aan dat twee merries er in deze klasse bovenuit staken. De selectie was met maar liefst tien merries groot en dat is een geweldige oogst voor Oost Nederland. Naast klasbakken als Yersie C. Kroon Sport AAA (Hessel 480 x Beart 411), liep ook Alive S. van de Sprong Kroon AAA (Beart 411 x Brend 413) en Wende van de Zunne Kroon AAA (Alwin 469 x Beart 411) mee om het kampioenschap. Ook de zesjarige Djara Jede Ster (Fabe 348 x Tsjalle 54) en vierjarige Jet fan H.M.V. Ster AA (Tymen 503 x Pier 448) verdienden een eerste premie.

Onbetwiste kampioen

Ondanks het grote deelnemersveld won Amalia onbetwist. “Ze heeft zich uitstekend gepresenteerd, met extra achterbeengebruik”, verklaarde Sabien Zwaga de keus. Als driejarige wist Amalia al fokdagkampioen te worden bij Fokvereniging Het Friesche Paard Zuid-Nederland. Over een maand mag ze zich laten zien op de Centrale Keuring in Harich, waar ze opgaat voor de Modelverklaring. Het reservekampioenschap bij de vier jaar en oudere merries ging naar de enige Modelmerrie in het gezelschap: Rafaelle van de Olde Mette Moate Model AA (Beart 411 x Onne 376). Zij showde haar tienjarige jeugd en liep met rake klappen door de baan. De door Anton Schut gefokte merrie is in eigendom van Friesental Fan HMV en zal zich dit jaar ook laten zien op de Centrale Keuring. Alweer iets om naar uit te kijken.

Nine (Tiede 501) wint weer

Bij de driejarigen kregen 14 van de 32 merries een Ster. Daarbij vielen er drie Sterren met een eerste premie. Het kampioenschap ging naar de merrie die op alle vlakken correct was, veel rasuitstraling liet zien en mooi opwaarts en met veel balans draaft, lichtte jurylid Jan Hellinx toe. Het was een ‘oude’ bekende van Ambt Delden die het kampioenslint bij de driejarigen omkreeg: Nine fan ‘t Reidfjild Ster (Tiede 501 x Take 455), gefokt door L. Wiersma en in eigendom van Stoeterij Galloper. Voor Nine was het bekend terrein, als twenter werd ze vorig jaar ook al kampioen en op de CK won ze een maandje later het jeugdkampioenschap. Als reservekampioen bij de driejarige merries wees de jury een luxe, makkelijk stappende merrie aan, die in draf nog wat kracht mag winnen. Mies Y. van de Sprong Ster (Teun 505 x Pier 448) gefokt door de zusters Elle en Fleur van Kempen en in eigendom van Elle van Kempen.

De derde driejarige merrie met een Ster eerste premie was Mooi fan H.M.V. Ster (Alwin 469 x Beart 411) van Marijke en Henny Vloedgraven die in haar rubriek op kop werd geplaatst.

Venna (Auwert 514) jeugdkampioen

Het jeugdkampioenschap werd uitgevochten tussen twee enters en drie twenters die een eerste premie kregen. “Twee mooie rubrieken”, blikte jurylid Sabien Zwaga terug naar het ochtendprogramma van de drukbezochte fokdag. Voor het kampioenschap kwamen er twee in het bijzonder in aanmerking. Unaniem werd kampioen “een enter die goed stapt, mooi belijnd is en fantastisch draaft”: Venna van de Marren (Auwert 514 x Meinse 439), gefokt door Klaas Sipma en in eigendom van Joëlle van Asch-van Vlaanderen. Het reservekampioenschap ging naar de heel goed stappende en correct gebouwde Rosamunde fan de Veluwe (Arent 515 x Alwin 469). Een eerste premie was er ook nog voor Tjytske van n Elsmos (Foeke 520 x Alwin 469), Silke van de Gonda (Tymen 503 x Aarnold 471) en Pien fan H.M.V. (Auwert 514 x Alwin 469).

Uitslag Fokdag Ambt-Delden

Bron: Phryso.com / Horses.nl