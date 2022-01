Amerikaanse Friese paarden pionier Frank Leyendekker overleden

Afgelopen weekend is op 92-jarige leeftijd Frank Leyendekker overleden. Leyendekker emigreerde als 18-jarige jonge man van het Friese Witmarsum naar Visilia, Californië in Amerika, waar hij één van de pioniers werd bij de promotie en de import van de Friese paarden. Daarbij was hij een van de grondleggers van de Friesian Horse Association of North America (FHANA).

In 1948 maakte Leyendekker de grote oversteek vanuit Friesland. Zijn broer werd boer op het ouderlijke bedrijf, Frank ging naar Amerika en startte een melkveebedrijf in Californië waar zijn zonen het stokje later overnamen. De verbinding met Friesland én met de Friese paarden waar Frank mee opgroeide, bleef. “In Amerika zag ik als twintigjarige op een show een fantastisch vierspan paarden. De gedachte hoe dat eruit zou zien met Friese paarden heeft me nooit losgelaten”, zo vertelde Leyendekker afgelopen jaar nog in een FHANA interview. Dat het met de Friese paarden in Nederland in de jaren 70 bergafwaarts ging hoorde Leyendekker toen hij in 1976 in Nederland was. “Van de nalatenschap van mijn ouders kocht ik mijn eerste Friese paarden om ze naar Amerika te importeren.”

Eerste Friese paarden met het vliegtuig

Importeren betekende in die tijd een boottrip van zo’n vijf weken, maar de vooruitstrevende Leyendekker zocht naar een sneller alternatief. In 1977 kwamen de eerste Friese paarden met het vliegtuig naar Amerika, in een door zijn broer Sikke gebouwd houten krat. Het waren twee merries en veulenboekhengst Laes die later promotie maakte naar stamboekhengst Laes 278. Daarna volgden vele paarden én rijtuigen, want ook daarvan had Leyendekker een indrukwekkende verzameling naar zijn nieuwe vaderland gehaald. In de door Omrop Fryslân gemaakte documentaire Het Swart Goud vertelt Leyendekker over zijn passie voor de Friese paarden.

Fokte 292 Friese paarden, 10 hengsten op zijn naam

Leyendekker reed met zijn vierspan Friese paarden op vele shows door heel Amerika en Canada en kreeg met zijn Friese paarden nog een rol in de film Coming to America met Eddy Murphy. Hij was een gepassioneerd ambassadeur en verkocht honderden paarden in de VS en daarbij was hij één van de grondleggers van de FHANA. In totaal fokte hij in Amerika 292 Friese paarden en had 10 stamboekhengsten op zijn naam, waarbij Haike 482 en Sibald 380 nog bij Leyendekker Friesians in de stallen te vinden zijn. Afgelopen november overleed Frank zijn vrouw Adrianna op 94-jarige leeftijd. Ze waren 66 jaar getrouwd.

Bron: Phryso