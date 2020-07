Antje Fermke (v. Hessel) voorlopig Kroon

Op de diverse locatiekeuringen van het KFPS waren meerdere nieuwe sterren en één voorlopig Kroonmerrie te vieren. Bij Stal Hestegaarden in Beek en Donk kreeg de vierjarige Antje Fermke Ster (Hessel 480 x Onne 376) een eerste premie en mocht later terugkomen voor de tweede bezichtiging. Ze werd Voorlopig Kroon.

De rassige en 1.71 meter metende Antje Fermke is gefokt door de familie van Hoof uit Lieshout en in eigendom van de familie Thijssen in Venhorst. Hoewel haar stap actiever mag en meer souplesse mag tonen, wist ze dit tekort ruimschoots te compenseren met haar fraaie rastype, goede bouw en uitstekende draf.

Een eerste premie was er ook voor Pytrik R.S. fan Top en Twel Kroon AA (Norbert 444 x Nykle 309), gefokt door R. Schraa en A. Wynia uit Oppenhuizen en in eigendom van M. Driessen uit Erp. De rastypische Pytrik heeft ruimte in stap en draf, maar kwam tekort voor promotie naar Model.

Ruin Camaro van de Hondshoeve Ster

Verrassend was het sterke optreden van de vierjarige veulenboekruin Camaro van de Hondshoeve (Jouwe 485 x Fabe 348). Camaro is gefokt en in eigendom van Sacha Snellenburg uit Grashoek. Hij scoorde op alle onderdelen goed en werd overtuigend Ster met een eerste premie. Daarmee is Camaro de derde Sternakomeling van zijn moeder Goulkje Ster.

Twee eerste premies bij De Mersken

De locatiekeuring bij Stal de Mersken op vrijdag 24 juli leverde veertien Sterren op. Twee merries kregen een eerste premie van juryleden Jaap Boersma en Piet Bergsma. Jehannes 484 was met vijf Sternakomelingen hofleverancier. De driejarige eerste premie Stermerries Elyte-Dame Ster (Alwin 469 x Harmen 424) en Ester van de Marne Ster (Jehannes 484 x Norbert 444) imponeerden met hun soepele beweging, maar kwamen in bouw net tekort om door te stomen naar Voorlopig Kroon. Jury Jaap Boersma benadrukte dat voor een Sterverklaring de beweging nog wel kan compenseren, maar dat voor promotie naar Voorlopig Kroon alle onderdelen dik in orde moeten zijn.

Sterhengst maakt Willie van Dedgum Preferent

In de klasse met hengsten kreeg Dilan W. van Dedgum (Eise 489) met zijn fraaie front en soepele en krachtige draf het Sterpredicaat. De driejarige hengst van Johannes en Tiwina Bakker uit Dedgum is een zoon van Willie van Dedgum Kroon Sport (Olof 315), de halfzuster van Jehannes 484. Met het Sterpredicaat maakt hij zijn moeder Preferent. Zij is de tweede Preferente dochter is van Kroonjuweel Femke van Dedgum Ster Preferent Prestatie (Oepke 266).

Bron: Phryso.com