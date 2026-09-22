Barock Pinto-stamboek roept op hengsten te onderzoeken op distichiasis en wil test verplichten

Rick Helmink
Barock Pinto-stamboek roept op hengsten te onderzoeken op distichiasis en wil test verplichten featured image
Foto: Lynn van Woudenbergh / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Bij de Friese hengst Syb 552 (v. Tiede 501) werd tijdens het Centraal Onderzoek de oogziekte distichiasis vastgesteld, aan beide ogen. En ook nog de erfelijke variant. Die goedkeuring (en de daarover ontstane commotie) heeft dit jaar ook het Barock Pinto Studbook wakker geschud waar de aandoening ook voorkomt. Het bestuur onderneemt actie: zij roepen hengstenhouders op om hun hengsten te testen (en de uitslagen te openbaren) en willen vanaf 2027 de test ook verplichten bij deelname aan de hengstenkeuring.


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