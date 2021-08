Bastiaan 510 weer terug in Australië

KFPS Stamboekhengst Bastiaan 510 is weer veilig aangekomen in Australië. De zoon van Jisse 433 is anderhalf jaar geleden vanuit Australië naar Nederland gevlogen om genoeg nakomelingen te krijgen voor zijn nakomelingenonderzoek. Eigenaresse Katrina Routson is blij dat de dertienjarige Sport Elitehengst weer thuis is. "Hij is weer waar hij thuishoort. Mooi op tijd voor het dekseizoen dat nu in Australië begint."

Bastiaan 510 is de enige goedgekeurde zoon van Jisse 433. Hij komt uit stam 102, uit de Kroon Preferente Sportmerrie Djura S. (Tsjerk 328 x Gaije 295).

In Australië goedgekeurd

Routson kocht Bastiaan toen hij nog Braggo S. heette. Na de derde bezichtiging strandde zijn carrière als dekhengst in eerste instantie. Met een ABFP-test van 81,5 punten ging hij in 2013, hij was toen bijna vijf jaar, naar Australië. Als veulenboekhengst met een deklicentie. Daar kreeg hij na prachtige sportprestaties via het Verkort Onderzoek alsnog zijn dekbevret en werd omgedoopt tot Bastiaan 510. Het afgelopen jaar zijn er van Bastiaan 510 zo’n 50 veulens geboren, vertelt Routson. De verwachting is dat er komend seizoen nog zo’n aantal bijkomt.

Bron: Phryso / Facebook