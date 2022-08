Beart 411- dochter Lotje fokdagkampioen Finland

Op de keuring in Finland is op zaterdag 13 augustus de tienjarige Lotje van de Botermaete Kroon AA (Beart 411 x Leffert 306) door juryleden Manuel Gasseling en Frans Smits uitgeroepen tot fokdagkampioen.

Kroonmerrie Lotje, gefokt door de (inmiddels Wettersicht-fokker) Gert van Dijkhuizen, kreeg een eerste premie. ‘Een merrie met een goed rastype, waarbij ze een hele keurige stap en draf liet zien’, beschrijft Manuel Gasseling. Lotje komt uit lijn 128 en haar moeder is een halfzus van Feike 395. ‘Voor Model miste ze sterkte in de bovenlijn en mocht haar beenwerk meer kwaliteit laten zien.’

In Finland gefokte Ster tweede premie

Het reservekampioenschap was voor de vijfjarige merrie die een Ster met een tweede premie kreeg. Edith van Vitikkala Ster (Alwin 469 x Anders 451) is in Finland gefokt door Vitikkalan Rustholli Ky en in eigendom van Päivi Halonen. ‘Een rassige merrie, goed gebouwd waarbij ze in stap en draf wat overtuigende mocht voor een eerste premie’, aldus Manuel Gasseling die complimenten gaf voor de presentatie van de paarden. ‘Edith is een merrie die in potentie nog wel eerste premie kan halen.’

Sterhengst Annti

Eén hengst verdiende een Ster: Annti van Vitikkala Ster (Jehannes 484 x Beart 411), hij is een halfbroer van Mai van Vitikkala Ster (Anders 451), de moeder van de reserve fokdagkampioen Edith. Ze komen uit de naar Finland geexporteerde Swaan v.h. Houkumhuis Ster A (Beart 411). ‘Allround correct in exterieur en bouw’, beschrijft Manuel Gasseling Annti. ‘Mooi in ras en met takt, regelmaat en ruimte in beweging.’ Een hengst met weinig aanmerkingen.

Een tweede premie gaven Manuel Gasseling en Frans Smits aan enter Rosie av Morlund (Fonger 478 x Tsjalke 397), gefokt door de in Zweden woonachtige Debbie v/d Kamp en in eigendom van Kati Kärkkäinen. ‘Een hele mooie merrie voor de fokkerij.’

IBOP’s van 79,5 punten

De IBOP leverde voor twee paarden 79,5 punten op. De tienjarige Jebina van Vitikkala Kroon Sport AA (Maurus 441 x Olof 315) van de succesvolle fokkers Salminen werd in 2019 al eens fokdagkampioen. Met de 79,5 punten verbeterde ze het resultaat van 77,5 punten dat ze als ruim 3-jarigde neerzette. De merrie – uit de familie van Eise 489 – is door de toen 14-jarige dochter Patricia Salminen naar het Sportpredicaat gereden. Ook de twaalfjarige Impression Cardinalis (Norbert 444 x Mintse 384) – uit de lijn van Thomas 327 – verdiende met 79,5 punten haar AA-predicaat.

Bron: Phryso