Benne 476-dochter Elly voorlopig Kroon en fokdagkampioen in Papenburg

Op de keuring in het Duitse Papenburg bij Stall Tunxdorf op zondag 7 augustus kreeg de vijfjarige Elly von Eichenhof Oldenburg Ster (Bene 476 x Fridse 423) van juryleden Jan Hellinx en Frans Smits een eerste premie, werd ze Voorlopig Kroon en fokdagkampioen.

Het reserve kampioenslint ging om de hals van Roswhita fan Ass Kroon AAA (Andries 415 x Brandus 345), de halfzus van de kersverse stamboekhengst Wiebert 527. Roswhita zal zich in Harich op de Centrale Keuring zal laten zien voor een eventuele promotie naar Model.

Roswhita met veel uitstraling

Kroonmerrie Roswhita wist drie jaar geleden al fokdagkampioen in Duitsland te worden. De negenjarige merrie heeft veel uitstraling, een sprekend hoofd en is voorzien van hard beenwerk. Haar stap is actief en haar draf heel energiek. Met haar eerste premie kreeg eigenaar Anneliese Schaefer de keus voor een eventuele graadverhoging op deze keuring, of afreizen naar het CK. Het wordt Harich waar Roswhita zich opnieuw mag laten zien om kans te maken op Model.

De eigenaar van Elly, Heiko Klusmann, koos wel voor een tweede beoordeling op de keuring in Papenburg. De Stermerrie kreeg van Jan Hellinx en Frans Smits promotie naar Voorlopig Kroon. De langgelijnde Elly mocht een fractie meer lengte in het voorbeen hebben, maar is correct gebouwd. Haar stap is ruim en los, in draf laat ze balans en een goed achterbeen zien en met deze kwaliteiten werd het fokdagkampioenschap ook aan Elly toegewezen.

Twee driejarigen Ster

Bij de driejarigen verdienden er twee merries een Ster met een tweede premie. Lúkse famke Ster (Jehannes 484 x Norbert 444) van Hilbert Lemstra. De royaal ontwikkelde Famke heeft royaal behang en een goede kwaliteit beenwerk, waarbij haar voorbeenstand correcter mocht. De stap heeft ruimte en kracht en met de opwaartse en ruime draf waardeert ze zich op. In de rubriek moest ze Karlie v.d. Holledau Ster (Alwin 469 x Rindert 406) voor laten gaan. De driejarige merrie van de familie Heckmeier werd ook Ster met een tweede premie. Ze is niet de grootste, maar heeft een mooi hoofdje, een goed rastype en sterke verbindingen in haar bouw. Haar stap was in eerste instantie nogal gespannen, maar ze bleek in de groep tot rust te komen en showde meer ruimte. Haar draf is ruim en met veel souplesse. Bij de vierjarige stamboekmerries werd Hante fan ‘e Wigeri (Nane 492 x Rypke 321) Voorlopig Ster verklaard.

Sterhengst en Sterruin

De keuring kende nog een Sterruin en een Sterhengst. Benne (Thorben 466 x Feitse 293) werd Ster dankzij een mooi rastype, een zeer goede, actieve stap en een draf met veel ritme en balans. Hengst Kjelt van Stal de Berkmeer Ster (Nane 492 x Wylster 463) combineerde zijn hoogbenige bouw met een lange hals en veel uitstraling. Hij had wat meer tijd nodig om in stap tot ontspanning te komen maar draafde heel mooi opwaarts en werd Ster.

