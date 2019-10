Bente 412 op negentienjarige leeftijd overleden

Afgelopen zondag is op ruim negentienjarige leeftijd Bente 412 Sport (Heinse 354 x Nammen 308) ingeslapen. De hengst kampte met een hoefbevangenheid die hem al enige jaren parten speelde en de laatste tijd verergerde.

Bente komt uit merriestam 74 en is gefokt door de familie Ydema uit Wytgaard uit de Ster Preferente Lobke Y. (Nammen 308 x Jochem 259). Zij bracht naast Bente ook nog de één jaar jongere KFPS Stamboekhengst Fridse 423 (Teunis 332). De vader van Bente 412 is Heinse 354 Sport Preferent, die vier goedgekeurde zonen voortbracht en vooral waardering kreeg voor zijn sportkwaliteiten.

Eén Modelmerrie

Bente werd in 2003 goedgekeurd voor de dekdienst, waarbij hij in zijn verrichtingsonderzoek vooral getalenteerd bleek voor de dressuur. In 2008 werd Bente 412 goedgekeurd op afstammelingen, met daarbij gemiddelde scores rond de 7 en fokwaarden net boven de 100.

In totaal zijn er van Bente zo’n kleine duizenden dekkingen verricht. Naast een Sterpercentage van 34% leverde Bente één Modelmerrie: Hadewich Hyllested Østergaard Model Sport, de moeder van Yme 506. Hengstenhouderij Schreven uit Weert, waar Bente de laatste vijf jaar stond roemde vooral het brave karakter en de spermakwaliteit van de hengst.

Bron: Phryso