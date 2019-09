Berber van Brabantshof is de Friese kampioene 2019

Op de Centrale Keuring van het KFPS in Drachten kwamen de afgelopen dagen de beste veulens en merries van het Fries stamboek bij elkaar. Vandaag streden de merries om de kampioenschappen in hun eigen leeftijdscategorieën én het algemeen kampioenschap van 2019. De algemene kampioenstitel ging naar de driejarige Berber van Brabantshof (Jehannes 484 x Norbert 444) een luxe en jeugdige merrie die ook al het fokdagkampioenschap in Kootwijk en de titel bij de driejarigen had gewonnen.

Vorig jaar scoorde de Jehannes-dochter ook al, door eerst jeugdkampioen en vervolgens algemeen reservekampioen te worden op de Centrale Keuring. Berbers moeder, Jitske van Zorg & Genot is pas acht jaar oud en Berber is haar enige nakomeling die al op een stamboekkeuring of fokdag te zien is geweest. Berber werd gefokt door Jan Vernooij uit Beusichem en is in bezit van Arno Thomassen uit Lunteren. Ze werd op de centrale keuring uiteraard ook voorlopig kroon en is binnenkort ongetwijfeld bij een IBOP te zien om haar kroonpredicaat te verzilveren. Berber is momenteel dragend van Teun 505.

Close finish

Het was een spannende strijd met de nummer twee, Fardau fan Synaeda (Michiel 442 x Beart 411) van Anke Oosterbaan. Jeugdkampioen Fardau werd reserve algemeen kampioen. Beide merries werden geroemd om hun gratie, luxe en beweging.

Janneke B kampioen oudere merries

Met veel schwung en vol kracht draafde modelmerrie Janneke B. (Norbert 444 x Fabe 348) naar het kampioenschap bij de merries van 7 jaar en ouder. De merrie van Michel Schothorst prolongeerde haar titel van 2018. Reservekampioen werd Luisa fan ‘e Grupstal (Norbert 444 x Sape 381) van Mirja Hintze uit Soltau en Stal Chardon uit Jorwert. Janneke heeft zo langzamerhand zo’n beetje alles gewonnen wat er te winnen valt.

Ytske J.S. wint kampioenschap 4-6 jarige merries

Het kampioenschap bij de vier- tot zesjarige merries was voor de langgelijnde, hoogbenige Ytske J.S. (Epke 474 x Lolke 371) van J.S. de Wolff uit Blauwhuis. Reservekampioen werd Yfke (Beart 411 x Tsjalke 397), ook voorlopig Kroon, van C.J. van Orselen-Nilsson Hellevoetsluis en gefokt door H. Hindriks uit Hollandscheveld.

Bron: Horses.nl / Phryso.com