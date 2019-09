Berber van Brabantshof lichtvoetig naar kampioenschap driejarige merries

Berber van Brabantshof Ster (Jehannes 484 x Norbert 444) van Arno Thomassen uit Lunteren is uitgeroepen tot kampioen bij de driejarige merries op de Centrale Keuring 2019. Reserve werd Coba van de Haenebos Ster, met net als de kampioen Jehannes 484 en Norbert 444 in haar afstamming.

Luxe en moderne paarden, zo omschreef jury Piet Bergsma de acht finalisten bij de driejarige paarden. Berber werd in de wandelgangen al getipt als favoriet. Vorig jaar werd ze jeugdkampioen op de Centrale Keuring en op de fokdag in Kootwijk imponeerde ze met haar schitterende voorkomen en lichtvoetige draf. In Drachten ‘stapte en draafde ze uit het boekje’, omschreef Bergsma. Berber won nipt van reservekampioen Coba dankzij haar iets fraaiere rastype.

Coba reserve, Amalia derde

Coba was de fokdagkampioen van de fokvereniging Wolvega e.o. en is in eigendom van mevrouw J. Wiersma-Bos uit Nieuwebrug. Met haar taktmatige stap en soepele draf kwam ze heel dicht bij Berber in de buurt. Op de derde plaats in het kampioenschap bij de driejarigen eindigde Amalia va de Heemstede Ster (Jehannes 484 x Norbert 444) van Gert en Joke Peek uit Houten. Amalia werd dagkampioen bij de jubilerende fokdag in Hilvarenbeek.

