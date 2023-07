Berber van Brabantshof na diep dal naar fokdagkampioenschap Midden-Nederland

Berber van Brabantshof Kroon AA (Jehannes 484 x Norbert 444) werd afgelopen zaterdag fokdagkampioen bij Fokvereniging Het Friesche Paard Midden Nederland. Berber wordt geroemd als het schoolvoorbeeld van een modern Fries paard, maar ging de afgelopen twee jaar door een diep dal. Het kampioenschap wekte dan ook veel emoties op, bij eigenaren, fokkers én het publiek.

Het algeheel reservekampioenschap was voor Jeugdkampioen Vajén van Stal Aschberg (Auwert 514 x Jouwe 485). Het kampioenslint bij de driejarigen ging naar Marianne fan ‘e Hege Terp Ster (Tiede 501 x Pier 448). “Een fokdag met een hoge kwaliteit”, complimenteerde jury Sabien Zwaga. 26 merries verdienden een Ster, waarvan 20 driejarigen. Acht van deze merries kregen zelfs een eerste premie en werden samen met vijf ‘oudere’ merries uitgenodigd voor de Centrale Keuring in september.

Berbers sprookje

Op de hete zaterdagmiddag bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren wist de ervaren Berber wat haar te doen stond in de kampioenskeuring. Ronde na ronde draafde de luxe en rastypische zevenjarige merrie sierlijk bergop, volledig in balans en met een krachtig achterbeen. Het kampioenschap bij de vier jaar en oudere merries, én het fokdagkampioenschap kon de merrie van Arno Thomassen, en gefokt door Jan en Anny Vernooij, niet ontgaan. Een fokdagkampioenschap dat ze ook in 2019 binnenhaalde, toen ze als driejarige – na het jeugdkampioenschap op de Centrale Keuring het jaar ervoor – de hooggespannen verwachtingen waarmaakte. Daarna zette Berber haar zegereeks voort als kampioen op de Centrale Keuring 2019. Zo’n anderhalf jaar geleden zag de toekomst er echter veel minder rooskleuring uit voor de statige merrie, die op de fokdag zo haar eigen fanclub heeft. Berber kreeg ernstige bekkenproblemen na de geboorte van een veulen en moest zo’n negen maanden revalideren. Het was dan ook niet voor niets dat bij de kampioenschapshuldiging eigenaar Arno Thomassen ook drie dierenartsen van Paardencentrum Kootwijkerbroek op de huldigingsfoto wilde. Zij hielpen de merrie terug naar de gezondheid en uiteindelijk dus zelfs het kampioenschap. “Je doet het toch als team, dus natuurlijk horen zij erbij op deze foto” aldus Thomassen.

Beloftes voor de toekomst

Vajen van Stal Aschberg (Auwert 514 x Jouwe 485) was de enige enter met een oranje lint en werd uitgeroepen tot jeugdkampioen en algeheel reservekampioen. Een luxe, hoogbenige enter met veel voorbeenlengte, beschreef jury Corrie Terpstra de enter van de familie Joëlle van Asch: “Ze is heel correct in bouw, met een goede, soms iets gespannen, stap. In draf komt ze los met schakelend vermogen en is ze atletisch. Een beloftevolle merrie voor de toekomst.” Joelle van Asch, die het fokdagkampioenschap organiseerde voor de fokverening kon het niet geloven toen haar jonkie algeheel reservekampioen achter de machtige Berber werd.

Reservekampioene Vajén. Foto: Ingrid Truijens.

Acht driejarigen Ster met een eerste premie

In het kampioenschap kwam Berber ook de kampioen van de driejarige merries tegen. De rassige en moderne Marianne fan ‘e Hege Terp Ster (Tiede 501 x Pier 448) was volgens juryleden Sabien Zwaga, Jan Hellinx en Willem Sonnema de meest complete en het meest taktvast van de acht merries die zich met het oranje lintje in de kampioensring mochten melden. “Een merrie die helder de wereld inkijkt”, beschreef Sabien Zwaga de merrie die gefokt is door Tjerk Terpstra uit Marssum en via Linda Hoogendoorn in eigendom is gekomen van Tieme Visser. “Ze draaft op eigen benen en gebruikt haar achterbeen goed.” Het reservekampioenschap ging naar de “uitzonderlijk sterk stappende” Mira H Ster (Omer 493 x Epke 474), gefokt en in eigendom van Wil Hendriks.

Drie maar Tiede 501, twee maal Omer 493

De kwaliteit bij de driejarigen verdiende grote complimenten volgens Zwaga. “Ze werden bovendien uitermate goed voorgesteld.” Van de acht driejarigen met een eerste premie waren drie dochters van Tiede 501 en twee van Omer 493. In de kampioenskeuring eindigde op de derde plaats achter Marianne en Mira de driejarige lichtvoetig en opwaarts bewegende merrie Missis Boszorg Ster (Menne 496 x Tsjalle 454), gefokt door Stoeterij Boszorg en in eigendom van de familie van Doorn. Missis eindigde in haar rubriek nog achter Martsje van de Zonnenberg Ster (Omer 493 x Pier 448), gefokt door G.J. Groenen en in eigendom van Zomerstaete. Ster eerste premie Martsje heeft veel uitstraling en een resolute stap.

Atletisch vermogen

In de rubriek bij kampioen Marianne kwam de jeugdige Mara von Großbölting Ster (Tjebbe 500 x Aarnold 471), gefokt en in eigendom van de in Duitsland woonachtige Ulrike Großbölting, op de tweede plek en verdiende ook nog een Ster met een eerste premie dankzij haar atletische vermogen en mooie voorbeengebruik. De zesde en laatste rubriek met driejarigen leverde de koppositie op voor de sterk schakelende Nomi fan Dulve Ster (Tiede 501 x Tsjalke 397), gefokt door van Gabriëlle van Tilborg en in eigendom van Stoeterij Galloper. De langgelijnde Onyx Talina K. Ster (Tiede 501 x Wikke 404), gefokt door H. Korten en in eigendom van Tieme Visser kwam op de tweede plek en kreeg ook het oranje lint. De derde Ster met een eerste premie in deze categorie was de actief en taktmatig stappende Mimi fan Hipma Ster (Alwin 469 x Doaitsen 420), gefokt en in eigendom van Atte Hibma.

Vijf uitnodiging voor de CK bij de oudere merries

Vijf merries uit de klassen van vier jaar en ouder kregen een uitnodiging voor de Centrale Keuring in september. Naast Kroonmerrie Berber was dat ook de correct gebouwde en ruim, actief stappende Ytsje fan it Jaachpaad Sport Kroon AA (Bartele 472 x Folkert 353). Daarnaast drie dtermerries : de reservekampioen bij de vier jaar en oudere merries, de atletisch dravende Indy C van de Wijdewormer Ster AA (Omer 493 x Dries 421), de sierlijke Hylkje fan it Jaachpaad Ster AA (Alwin 469 x Folkert 353) en de sterk stappend en dravende Lys Birkemose Ster AA (Omer 493 x Jasper 366).

Uitslag

Bron: Horses.nl & Phryso.com