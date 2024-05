Bestuur van Vereniging Het Friese Tuigpaard looft rijstijlprijs uit

Het bestuur van Vereniging Het Friese Tuigpaard looft in het jaar 2024 een extra prijs uit. De 'rijstijlstimuleringsprijs' wordt uitgegeven op officiële wedstrijden van de Stichting Aangespannen Sport en op zowel nationale als regionale concoursen. De prijs bestaat uit een eresjerp en een envelop met 100 euro op nationale wedstrijden en 50 euro op regionale wedstrijden.

Per concours zal een willekeurige rubriek worden aangewezen waarin deze prijs uitgereikt gaat worden. Aandachtspunten bij de beoordeling zijn dan vooral de manier waarop de rijder het paard door de baan stuurt, of hij/zij rechtop en rustig zit en dat er op een ontspannen manier wordt gereden.

Impuls en aanleuning

Ook wordt er gelet op de afstemming tussen het aanvragen van impuls en de aanleuning van het paard. Hoe is het zweepgebruik en de manier waarop de hand van de rijder dan de teugel begeleidt richting het bit. Het geheel moet, zoals omschreven in het reglement een ‘blije uitstraling’ hebben.

Harm Hamstra eerste winnaar

Op het nationale concours in Roden werd overigens al voor de eerste keer een dergelijke prijs uitgereikt. Harm Hamstra sleepte de rijstijlprijs in de wacht. Toevalligerwijs had de concoursorganisatie VVV Roden zelf ook een rijstijlprijs in het leven geroepen en viel deze ook nog eens in dezelfde rubriek.

Bron: Phryso/Horses.nl