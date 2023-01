Bijna 100 finalekandidaten voor Horses2fly KFPS sportcompetitie

In het weekend van 17 tot en met 19 februari komen er bijna 100 Friese paarden naar Sonnega voor de finale van de Horses2fly KFPS sportcompetitie. Voor de dressuur zijn 65 combinaties uitgenodigd, voor de finale in het mennen hebben er zich 27 geplaatst.

In het dressuur zal Sabine van de Loenhorst nog een keuze moeten maken. Ze heeft maar liefst drie hengsten uitgebracht in de Z1: Willem 508, Auwert 514 en Boet 516. Voor de finale in deze klasse mag ze er maar één uitbrengen en dan heeft Boet 516 misschien wel de beste papieren.

Zilveren Zwepen en Tinnen Menner

Twee Zilveren Zwepen en een Tinnen Menner staan er als hoofdprijzen klaar voor de indoorkampioenen van deze sportcompetitie. Vorig jaar wonnen Kenna Bakker en Sandra de Groot – die dit jaar weer een sterke uitgangspositie heeft in de finale met Dukke fan Panhuys (Maurits 437) – de zwepen, de Tinnen Menner ging naar Wilma Reijenga die ook dit jaar weer met haar Jonas fan de Miedweg (Maurits 437) op de finalelijst staat. En natuurlijk is er ook nog de fan ‘e Bûtemare trofee die uitgereikt wordt aan de beste deelnemer aan deze menfinale ouder dan 40 jaar. Afgelopen jaar viel Fia Tubben-Van der Stoep deze eer te beurt.

Bron: Phryso