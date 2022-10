Bijschrijver Ykje fan Friesian Run kroon en kampioen in Texas

Op de keuring in Tyler, Texas is de zevenjarige Ykje fan Friesian Run kroon AA (Bene 476 x Teunis 332) kampioen geworden. De merrie van Sjouke Plantinga haalde een eerste premie, werd voorlopig kroon en completeerde het fraaie presentatie met een IBOP mentest van 77,5 punten waarmee ze meteen kroon kon worden. kroonmerrie Ynskje fan Friesian Run kroon AA (Bene 476 x Tjimme 275) werd reservekampioen.

”Een heel attent meewerkend paard”, omschrijven juryleden Willem Sonnema en Jolanda Slootjes de IBOP van Ykje. ”Ze heeft een goede stap, actief en door het lichaam, en een draf met veel houding, tact en buiging in het achterbeen. De galop had een goede sprong, met een goed ondertredend achterbeen. Linksom was in alles haar betere kant.”

Bijschrijver

De merrie Ykje stond niet in de catalogus voor de keuring, maar na haar mooie IBOP werd de nog zogende merrie als bijschrijver alsnog in de keuringsbaan bekeken door de juryleden die Ykje een eerste premie gaven. ”Ze heeft een sprekend hoofd, is hoogbenig met een goede schoft en bovenlijn”, beschrijven de juryleden. ”Haar kruis is iets hellend, wel voldoende lang. Ze heeft droog en fijn beenwerk.” Ykje is voorzien van een goede stap, door het lichaam en ruim met veel buiging. Draf krachtig en opwaarts met een goed achterbeen.

Jeugdige kroonmerrie

Een eerste premie was er ook voor de luxe en jeugdige Kroonmerrie Ynskje fan Friesian Run (Bene 476 x Tjimme 275). Ze heeft een sprekende hoofd en een mooie, iets horizontale hals. De zogende merrie had een iets blote, maar goede bovenlijn, goede beenstanden en goede hoeven. Haar stap was ruim, tactmatig en met souplesse. Ook in haar draf liet ze veel takt zien, maar zou ze iets meer mogen dragen. Ze verdiende een eerste premie, werd reserve fokdagkampioen, maar voor Model zou ze in totaal wat meer persoonlijkheid mogen uitstralen. ‘Een hele goede Kroonmerrie’, aldus de juryleden.

Zilke fan Pleasant Hill

In de IBOP was er nog een dochter van Bene 476 – hofleverancier op deze keuring – die een keurige score verdiende: Zilke fan Pleasant Hill ster (Bene 476 x Leffert 306) van Douwe en Maaike Plantinga. Zilke kreeg 77 punten in haar mentest waarbij ze vakkundig en keurig opgeleid werd voorgesteld. ‘Ze heeft een actieve, ruim voldoende stap. Haar draf is heel taktmatig met een mooi voorbeengebruik, waarbij ze achter wat meer mocht aantreden. In de mooie bergop galop lukte dat wel.

Mats van Anke Z

Bij de ruinen was er een ster met een tweede premie voor Mats van Anke Z. Ster sport (Hinne 427 x Harmen 424). Zijn hoofd kon sprekender, maar de ruin was voorzien van veel behang en een goede hals, een goede schouder met een goede bovenlijn, waarbij het kruis wat kort en hellend was. Het beenwerk van Mats kon droger en hij was wat kort en stijl gekoot. De stap was ruim met een mooi voorbeengebruik en in zijn draf Len een mooi voorbeen gebruik. Draf met veel afdruk en souplesse. Bij de hengsten kreeg Clude of Varna Ster (Epke 474 Andries 415) een ster.

Tineke fan Friesian Run kampioen bij merrieveulens

Er kwamen vijf veulens in de baan, waarvan er vier een tweede premie kregen. Tineke fan Friesian Run (Tjalbert 460) kreeg een eerste premie waarbij het merrieveulen een 8 verdiende voor haar ras. Ze werd kampioen bij de merrieveulens. Tineke heeft een sprekend hoofd en een mooie halsvorm met veel nek. Haar rug zou iets sterker mogen, maar ze heeft goede lendenen, een correcte kruisligging en fijn en droog beenwerk. Haar stap is actief vanuit de schouder, de draf heeft veel houding en buiging in het achterbeen. Haar voorbeen zou ze iets meer mogen uitleggen. Tineke had haar kwaliteit niet van een vreemde, ze is een dochter van de kersverse Kroonmerrie Ykje. En dat gold ook voor haar een jaar oudere halfzus: Rykje fan Friesian Run (Julius 486 x Bene 476). Dit enter kreeg een tweede premie en werd jeugdkampioen. Ze heeft een voldoende sprekend hoofd, maar zou wat meer nek en halslengte mogen hebben. Rykje is voorzien van een goede schouder en bovenlijn, haar kruis was wat hellend, de stap ruim met tact en zou wat meer buiging in het achterbeen mogen hebben. Haar draf was tactmatig, maar miste het zweefmoment.

Bron: Phryso