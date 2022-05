Boete voor risicoparingen en aanpassing statuten in regiovergaderingen KFPS

De komende drie weken worden in het hele land de regiovergaderingen van het Friesch Paardenstamboek (KFPS) gehouden. Daarbij zullen de leden niet alleen stemmen over de jaarrekening en de benoeming van nieuwe ledenraadsleden, maar ook meepraten over het fokkerijbeleid met vertegenwoordigers van de fokkerijraad. Daarnaast staan een aantal opmerkelijke voorstellen op de agenda, waaronder een boete voor risicoparingen voor waterhoofd en dwerggroei. Alle leden van het stamboek kunnen in de regiovergaderingen meepraten.

Allereerst wordt een wijziging in de statuten voorgesteld, die al op 6 april is aangekondigd. In uitzonderlijke situaties, om de continuïteit te waarborgen, kan de ledenraad een individueel bestuurslid een jaar langer laten blijven als zijn of haar termijn van twee keer vier jaar is verstreken. Dit voorstel is ingegeven door de wens om Detlef Elling, die als interim-voorzitter insprong nadat vrijwel het voltallige bestuur opstapte in 2020, de kans te geven nog een jaar langer de nieuwe voorzitter Tineke Schokker te ondersteunen. Aangezien dit niet de eerste keer in de historie van het stamboek was dat een groot deel van het bestuur in één klap wegviel, zou dit een verstandige aanvulling kunnen zijn.

Boete voor risicoparingen

Om risicoparingen tussen dragers van het gen voor waterhoofd en/of dwerggroei te vermijden zijn de afgelopen jaren al meerdere maatregelen genomen. Zo worden alle stermerries getest en is de informatie over dragerschap van de hengsten inmiddels beter vindbaar in de hengsteninformatie. Het KFPS stelt nu voor nog een stap verder te gaan en risicoparingen af te straffen met een geldboete van 2.000 euro.

Het voorstel voor wijziging van het registratiereglement luidt:

“Indien er een risicoparing plaatsvindt wordt aan de eigenaar van de merrie op het moment van inseminatie een boete opgelegd van € 2.000,-. Een risicoparing betreft:

een merrie die drager is van het waterhoofdgen of een merrie die niet DNA getest is en ook niet vrijgesteld is op basis van afstamming van het waterhoofdgen wordt geïnsemineerd met een hengst welke drager is van het waterhoofdgen.

een merrie die drager is van het dwerggen of een merrie die niet DNA getest is en ook niet vrijgesteld is op basis van afstamming van het dwerggen wordt geïnsemineerd met een hengst welke drager is van het dwerggen.”

De toelichting die hierbij gegeven wordt luidt verder: “Sinds 2018 worden eigenaren van merries gewaarschuwd bij het maken van een risicoparing. Dit heeft geleid tot een daling van het aantal risicoparingen. Deze daling is de afgelopen jaren gestabiliseerd maar dient tot nul te worden teruggebracht. De Fokkerijraad heeft daarom het bestuur geadviseerd om een sanctie in te stellen.” Waarom er nog steeds risicoparingen gebeuren is niet helemaal duidelijk. Soms zal er sprake zijn van een ongelukje. In andere gevallen wordt soms aan het einde van het dekseizoen nog snel van hengst gewisseld, als de merrie niet drachtig wordt van het gekozen vaderdier.

Gedragscode

Ook een wijziging in de gedragscode voor functionarissen (juryleden, bestuursleden, etc) komt in stemming op de regiovergaderingen. Daarbij gaat het onder meer om het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling en een beperking op het aannemen van geschenken, ook in de vorm van diensten. Kleine geschenken tot een waarde van 25 euro blijven geoorloofd. Grotere geschenken moeten gemeld worden, zo staat in het voorstel.

Toiletteren

In 2014 is al afgesproken dat het toiletteren voor de keuring conform de welzijnseisen moet zijn. Dat betekende: tastharen laten zitten en geen oren uitscheren. In de praktijk zag je dit toch nog vaak op de keuringsvelden. Er ligt nu een voorstel om het keuringsreglement aan te passen, waardoor ongeoorloofd toiletteren “kan leiden tot handhaving”. Ook worden in de regiovergaderingen voorstellen gedaan over het Prestatiepredicaat en de benaming van de klasse 1 van cornage bij de hengsten: Van ‘geen bemerkingen’ naar ‘in orde’.

Tussen 9 mei en 18 mei zullen de Nederlandse fokverenigingen en de buitenlandse regio’s vergaderen. Op 20 mei is de ledenraadsvergadering van het KFPS en zullen de uiteindelijke besluiten genomen worden.

