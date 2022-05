Boete voor risicoparingen Friezen gaat door

De ledenraad van het KFPS heeft vrijdagavond gestemd vóór de maatregel om fokkers te beboeten bij het maken van een risicoparing. De eerste keer dat dit gebeurt, krijgt de betreffende eigenaar een waarschuwing. Bij herhaling kan de betreffende fokker een boete van 2.000 euro tegemoet zien. Deze wordt opgelegd bij de inseminatie. Het gaat om risicoparingen voor de erfelijke factoren van dwerggroei en waterhoofd (dragerhengst x dragermerrie).

Eigenaren die een risicoparing met hun merrie doen, krijgen eerst een waarschuwingsbrief. Bij een tweede keer volgt een boete van 2.000 euro. Hiervoor stemde 57,1% van de ledenraad vrijdagavond. In de regiovergaderingen van afgelopen weken werd verteld dat er per jaar nog zo’n 30 risicoparingen plaats vinden (20 dwerg en 10 waterhoofd). Soms is dit een fout van een onervaren fokker, maar er zijn ook eigenaren die hier jaren achtereen door het stamboek op moeten worden gewezen. De boeteregeling is vooral bedoeld om deze hardnekkige risico-fokkers aan te pakken. In de ledenraadsvergadering van vrijdag werd ook geopperd om veulens, met het bepalen van de afstamming op basis van haarmonsters, ook standaard op dragerschap te onderzoeken.

Toiletteren

Ook de aanscherping van de regels rondom toiletteren werd aangenomen. Het verwijderen van haren in de oren van de paarden en tastharen is voor keuringspaarden verboden. De ledenraad stemde ermee in (85,7%) in dat juryleden niet alleen controleren, maar deze regel ook handhaven.

Bestuur en gedragscode

De ledenraad besloot verder dat de zittingsduur van bestuursleden in uitzonderlijke gevallen met een jaar verlengd kan worden. Daarnaast wordt de gedragscode voor oa juryleden, medewerkers en bestuursleden aangepast. Daarin staan onder andere beperkingen op het aannemen van giften (ook als diensten) met een waarde boven 25 euro.

Bron: Phryso / Horses.nl

