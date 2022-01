Boukje C. is Fries paard van het jaar 2021, fokker Gert Cent wint titel

De superfokmerrrie Boukje C. stamboek Preferent heeft de titel Fries paard van het jaar gewonnen op de KFPS hengstenkeuring in Harich. Het publiek én de vakjury kozen overtuigend voor deze merrie. Fokker Ger Cent, die de merrie nog steeds op stal heeft staan, werd gehuldigd te midden van de nakomelingen van zijn topmerrie, waaronder kroonmerrie Froukje C. Toen daar steeds meer van zijn fokproducten de ring inkwamen werd duidelijk dat hij ook Fokker van het Jaar 2021 geworden is.

Boukje C. stamboek Preferent (Anton 343 x Jelmer 297) is dit jaar 22 jaar oud en heeft inmiddels 17 veulens op de wereld gezet. Eerder vertelde de fokker aan Phryso.com dat de merrie nu niet meer wordt ingezet. “Het is genoeg geweest. Ze werd elk jaar drachtig, meestal zelfs na één inseminatie. In al die jaren heeft ze nog nooit wat gemankeerd.”

Geen ster, wel een topper

Cent deed de merrie maar één keer naar een keuring heeft gedaan. Cent: “Dat was geen goeie timing, ze had een veulen aan de voet.” Boukje bleef stamboek. “Ook zonder Ster ben ik altijd in haar blijven geloven.” Vandaag bleek dat opnieuw terecht. De jury roemde haar gezondheid, vruchtbaarheid en duurzaamheid.

Gert Cent hoort dat zijn Boukje C. Paard van het Jaar 2021 is.

Preferent op eerste vier nakomelingen

Ze werd op haar eerste vier nakomelingen Preferent en op haar eerste negen nakomelingen Kroonjuweel. Ze is de moeder van Meinte 490 Sport Elite AA en Vroukje C Kroon AAA (Norbert 444) en Dean C Sport A (Beart 411). “We hebben nu naast een faderpaard ook een moederpaard” feliciteerde Sjoerd Feenstra de fokker/eigenaar names de vakjury.

Fokker van het Jaar

Naarmate de huldiging vorderde kwamen steeds meer paarden uit de fokkerij van de familie Cent de ring in, waaronder ook de bekende merrie Yersie C.. Uiteindelijk bleek Gert Cent ook fokker van het jaar geworden. Het is de eerste keer dat de titels Paard van het Jaar en Fokker van het Jaar op één adres terecht komen.

Familie Cent met acht fokproducten bij huldiging. Foto: Ingrid Truijens.

