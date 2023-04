Bregje fan ‘t Lakerveld (v. Hessel) naar Modelpredicaat in Australië

Na een coronapauze van meerdere jaren is de KFPS jury weer afgereisd naar Australië. In Tasmanië werd de zevenjarige Bregje fan ‘t Lakerveld Model AAA (Hessel 480 x Sjaard 320) door juryleden Sabien Zwaga en Jan Hellinx naar het Modelpredicaat gepromoveerd. De merrie van Monique en Chris Thornley is de derde merrie die in Australië het hoogste predicaat verdient.

Voor de Thornley’s is het hun tweede Modelmerrie, Minke v.d. Maria Louise Hoeve Model AA (Aan 416 x Wikke 404) werd in 2019 Model.

Friesian Talent en reservekampioen fokdag

Kersverse Modelmerrie Bregje is gefokt door Kees Vermeer uit Lexmond en kwam daarna in eigendom van Willem Lokhorst. Als driejarige werd ze in 2019 Ster met een eerste premie, reserve fokdagkampioen op de fokdag Noord-Zuid Holland en Voorlopig Kroon op de Centrale Keuring. De merrie behaalde met Lisanne Veenje een finaleplek in de Friesian Talent Cup en in haar IBOP een maand later een score van 84,5 punten onder het zadel met een 8,5 voor de draf. In 2021 emigreerde Bregje naar Tasmanië en haalde na anderhalf jaar in haar nieuwe thuisland met glans het Modelpredicaat binnen.

Stermerrie

Op de keuring maakte verder de zesjarige Elza Van Gelder (Jurre fan ‘e Gaestdyk x Dries 421) promotie naar Ster met een tweede premie. Zij werd reservekampioen. Vooral haar draf maakte indruk en werd met een acht 8 beloond. Elza werd gefokt door Erica en John Lock en is in eigendom van Nadeen en Lee Davis. De merrie is een dochter van veulenboekhengst met dekvergunning Jurre en van Raisa T. van de Noeste Hoeve Ster (Dries 421 x Fetse 349).

