BSFP Trofee voor Dalton v.d. Philarina Hoeve (v. Alwin 469)

Afgelopen weekend hebben Patricia Mannaerts en Dalton v.d. Philarina Hoeve Ster (v. Alwin 469) in Geel, West Vlaanderen, de BSFP Trofee gewonnen bij de vijfjarige paarden. Deze trofee is in het leven geroepen door het Belgisch Stamboek van het Friesche Paard en is een competitie die verreden wordt per leeftijdsklasse en over verschillende wedstrijden.

“Dalton liet zich super zien”, aldus Mannaerts, die in de vijf selectiewedstrijden niet één keer onder de 70% reed en zelfs een keer 82,40% kreeg. “Hij is dol op aandacht en vindt het echt heel leuk om voor me te werken dus als we dan ook nog zulke hoge scores krijgen elke keer, dan is dat helemaal top!”

Ook voor Nederlandse combinaties



Ondanks haar tevredenheid over het resultaat vindt Mannaerts het jammer dat er niet zoveel deelnemers meededen aan de competitie. “Er zijn toch minder Friezen in België die in de sport worden uitgebracht dan in Nederland het geval is. En volgens mij weten de Nederlandse combinaties in het zuiden van het land niet dat ze mee mogen doen met de BSFP Trofee. Maar wie weet volgend jaar. “

Druk seizoen



Dalton is niet het enige wedstrijdpaard van Mannaerts, het wordt juist een erg druk outdoorseizoen voor de Belgische. Met maar liefst drie paarden verwacht de Grand Prix-amazone in de Subtop te starten. “Met mijn Doeke van Berltsum Ster Sport Elite (Olgert 445) hoop ik weer Grand Prix te kunnen starten, hij heeft een blessure gehad en ik ben hem nu weer rustig aan het optrainen. Otto van Wissekerke Sport (Beart 411) gaat zich laten zien in de Intermediaire I en wellicht zelfs internationaal”, vertelt de amazone, die daarnaast de achtjarige Tanco fan Berltsum Ster (Epke 474) deze zomer in de Prix St. Georges wil gaan starten. “We hebben al eens een selectiewedstrijd voor internationale plaatsing gereden en dat wil ik weer proberen.”

WK Jonge paarden selecties

De kersverse winnaar van de BSFP Trofee gaat deze zomer ook meedoen met de voorselecties voor het WK jonge dressuurpaarden. “Ik vind het gewoon leuk om mee te doen en ben realistisch over het resultaat. Als we ergens in de middenmoot eindigen ben ik tevreden”, aldus Mannaerts.

Bron: Phryso