Cecilia en Fryso’s Ceasar winnen KFPS tuigcompetitie

De titanenstrijd bij de Horses2fly KFPS tuigcompetitie bij de hengsten/ruinen werd op vrijdag 13 januari beslist in het voordeel van Fryso’s Ceasar (Mees 497) met Sybren Minkema. Cecilia von Greifenstolz Kroon AAA (Bartele 472) heeft met Albert Lueks de Horses2fly KFPS sportcompetitie tuigen merries gewonnen.

Het was een bijzonder ‘close finish’ met Hieke fan Bokkum (Eise 489) die met Lubbert van Oene het zilver verdiende. Beide merries streden een stevige strijd in het WTC in Leeuwarden tijdens de finale. Beide merries eindigden na de overwinning van Cecilia in de totaaluitslag op de eerste plek waarbij Cecilia door haar finalewinst ook het kampioenschap van de competitie in ontvangst te nemen. De derde plek was voor de tweede dochter van Eise 489 in de finale: Hiske van Buterheideveld.

Hengsten

Bij de hengsten won Fryso’s Ceasar. Hij won met een puntje voorsprong van Jelmer Chardon die met Gouverneur fan ‘t Hertefean (Nane 492) met veel expressie door de baan ging, maar een fractie meer kracht in het achterbeen mocht laten zien.

Al het hele seizoen zitten Ceasar en Gouverneur elkaar op de hielen. Wint de één de selectiewedstrijd in Sonnega, dan wist de ander in Exloo de winst te pakken. In de finale in Leeuwarden gaven juryleden Ester Reen en Jenny Veenstra, met arbiter Harco Naber aan dat de vier finalisten heel dicht bij elkaar lagen. Ze werden best heen en weer geslingerd tussen Ceasar en Gouverneur. Uiteindelijk kreeg de balans bij Ceaser de voorkeur van de jury. ‘Het zijn vier goede paarden, het is promotie voor de tuigsport’, zei Sybren na afloop. ‘De winst smaakt beter als je concurrentie hebt.’

De derde plek in de finale was voor Gunnar Jede (Markus 491) met Nico Calis. GPD Fokke met Augustinus Hoekstra werd vierde.

Bron: Phryso/ Horses.nl