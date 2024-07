Cecilia Model en fokdagkampioen in Celle

Gisteren is Cecilia von Greifenstolz Model Sport AAA (Bartele 472 x Beart 411) in het Duitse Celle Model verklaard en uitgeroepen tot algemeen fokdagkampioen. De zevenjarige Cecilia, gefokt en in eigendom van Ralf Reinhardt uit Brüssow, is een jeugdige merrie met veel rasuitstraling die een krachtige, actieve stap liet zien en extra overtuigde met haar sterke draf met veel buiging in het achterbeen.

Het algemeen reservekampioenschap was voor Juliana II fan ‘e Grupstal Ster AA (Rommert 498 x Reinder 452) die eerder op de dag promoveerde en een Ster met een eerste premie kreeg in haar rubriek. De vijfjarige merrie, gefokt door Marit van Ingen Schenau uit Papenburg en in eigendom van Sabine Oetting uit Verden-Walle, was daarmee ook de enige merrie die een oranje lintje kreeg omgehangen.

Eerste premie voor hengstveulen Anton

Ook voor Anton van den Meyerhöfen (Hilbrand 525 x Jouwe 485) van dhr. Bothmer uit Neustadt was er een oranje lintje, het hengstveulen keerde met een eerste premie huiswaarts. In totaal verschenen er 30 veulens en paarden op de fokdag in Celle, twee veulenboekmerries werden opgenomen in het stamboek met een tweede premie Ster en ook twee stamboekmerries promoveerde naar Ster met een tweede premie.

AAA voor Nala

Nala von Stal Rohde Ster AAA (Beart 411 x Felle 422) was een van de twee veulenboekmerries in Celle die voortaan een Ster achter haar naam mag zetten, maar daar liet ze het niet bij op deze warme, zonnige zondag. Met Jelmer Chardon aan de leidsels liep de vierjarige merrie van Monica Rohde naar een triple A score van 83 punten tijdens haar aangespannen IBOP. Nala kreeg twee keer een 8 op haar protocol voor galop en houding en balans en driemaal een 7,5.

Twee eerste premies in Klötze

Een dag eerder was de fokdag in het Duitse Klötze waar ook twee oranje lintjes konden worden uitgedeeld. Merrieveulen Anouk vom Friesenhof Altmark (Kees 531 x Jouwe 485) en stalgenoot Buddy vom Friesenhof Altmark (Arent 515 x Alwin 469) van de familie Elling uit Klötze kregen een eerste premie. Twee driejarige veulenboekmerries werden opgenomen in het stamboek met een Ster met een tweede premie.

Bron: KFPS