Centraal Onderzoek: 18 hengsten ingecheckt in Exloo

Op dinsdag 5 september zijn 18 Friese hengsten ingecheckt voor het Centraal Onderzoek 2023 in Exloo. De komende tien weken zullen de hengsten onder het zadel en aangespannen aan het werk worden gezet om zo te bepalen wie er uiteindelijk ingeschreven kan worden als KFPS stamboekhengst.

Zeventien hengsten werden na de derde voorrijdag op 11 augustus aangewezen voor het Centraal Onderzoek. De hengst Otte Z. (Tjebbe 500 x Doaitsen 420) heeft uitstel van aanleveren gekregen en mag zich over twee weken nogmaals melden. De hengst Nero van de Vosjes (Ulbrân 502 x Fabe 348) voldeed niet volledig aan de entingen voor de Rhinopneumonie en kon daarom niet worden ingecheckt. Na advies van de veterinairen heeft het bestuur besloten dat de hengst alsnog van start kan gaan. Het risico van één paard met in elk geval één Rhino-vaccinatie in een groep volledig gevaccineerde paarden is minimaal. De hengst wordt goed in de gaten gehouden en tweemaal daags getemperatuurd. Dit is een bestuursbesluit met een administratieve sanctie voor de eigenaar en hier kan geen precedentwerking aan worden ontleend.

Nog twee door na ‘vierde’ voorrijdag

Van de vier hengsten die dinsdag nog mochten voorrijden werden uiteindelijk drie getoond, waarvan Nykle van ’t Lansink (Eise 489 x Beart 411) en Lyckle fan Synaeda (Omer 493 x Beart 411) nog zijn toegevoegd aan de selectie. Hidde fân stal Bellefleur (Meinte 490 x Thorben 466) heeft zich ook gemeld en is ingestroomd. De hengst Hidde fan Dulve (Markus 491 x Gjalt 426) zal instromen na het zadelexamen wat hij vorig jaar met goed gevolg heeft afgelegd. Hem rest nog een voldoende examen af te leggen in mennen en tuigen. Daarmee komt het aantal hengsten dat onder leiding van trainingsleider Henk Hammers het onderzoek ingaat voorlopig op 19. Wanneer Otte aansluit over twee weken staat de stand op 20, en bij de komst van Hidde fan Dulve staat de teller op 21.

Jeroen Poll in Verkort Onderzoek

Voor het Verkort Onderzoek werd een hengst aangemeld. Internationaal Grand Prix hengst Jeroen Poll (Anders 451 x Folkert 353) werd onder het zadel gepresenteerd en kreeg na een exterieurbeoordeling en klinische keuring een uitnodiging voor het Verkort Onderzoek, mits de uitslag van het cornage-onderzoek goed is. De twaalfjarige Grand Prix hengst zal zich de laatste twee weken van het Centraal Onderzoek bij de selectie in Exloo voegen.

