Centraal Onderzoek: drie hengsten naar huis, Hidde en Jeroen sluiten aan

Twee hengsten hebben vrijdag het centraal onderzoek verlaten. Catalogusnummer 15, Otte Z. Ster (Tjebbe 500 x Doaitsen 420) mag zich volgend jaar weer laten zien tijdens de voorrijdagen. Catalogusnummer 9, Orion af Sortemosegaard Ster (Ulbrân 502 x Hessel 480) zal zich volgend jaar weer melden voor het Centraal Onderzoek. Begin volgende week vertrekt catalogusnummer 33, Nero van ’t Maarssens Veen Ster (Teun 505 x Alwin 469) uit Exloo. Een vierde hengst is verzocht om het onderzoek te verlaten, de eigenaren beraden zich nog op eventueel doorgaan op eigen kosten.

Hiermee komt het aantal hengsten wat zich voorbereid op het zadelexamen nu op twaalf. Aankomende week zullen de hengsten doorgetraind worden onder het zadel en zal de HKC nogmaals de hengsten komen bezoeken. In aanloop naar het zadelexamen blijven de trainingen afgewisseld worden met hersteltrainingen, licht longeren en vrije beweging in de paddocks. Het zadelexamen zal op zaterdag 14 oktober plaatsvinden in Exloo, meer informatie hierover volgt.

Hidde en Jeroen sluiten aan

Na het zadelexamen zal ook Hidde fan Dulve Ster (Markus 491 x Gjalt 426) zijn intrek nemen in de stallen van Exloo om het aangespannen gedeelte van Centraal Onderzoek te doorlopen. Nog weer later, twee weken voor het eindexamen, zal Jeroen Poll Ster Sport Elite (Anders 451 x Folkert 353) aansluiten om het Verkort Onderzoek te doorlopen.

Bron: Phryso