Centraal Onderzoek: een hengst naar huis

Op vrijdagochtend 30 september werden de hengsten die deelnemen aan het Centraal Onderzoek opnieuw gereden door gastruiters Frans van den Heuvel en Femke Beljon. Op woensdag 21 september hebben zij de hengsten ook gereden. Ditmaal hebben ze gewisseld van paarden. De hengsten zijn inmiddels goed gewend geraakt in Exloo en de meeste hengsten laten een goede vooruitgang zien.

De gastruiters gaven over het algemeen aan dat de paarden makkelijk kunnen schakelen, goed in de hand staan en over veel talent beschikken. Het zijn over het algemeen fijne bewerkbare paarden met de juiste sportmentaliteit. Ook de HKC heeft over het algemeen positieve bevindingen en is hoopvol gestemd over de lichting en het verdere verloop van het CO.

Gilbeart naar huis

Eén hengst heeft vanmorgen het Centraal Onderzoek verlaten. Dit gaat om catalogusnummer 44: Gilbeart vom Seenland (Epke 474 x Nykle 309). Hij is, net als zijn voorgangers, om veterinaire redenen naar huis gegaan, waarmee de hengst niet op tijd kan herstellen om het CO verder te vervolgen.

