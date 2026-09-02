Centraal Onderzoek KFPS: 16 hengsten ingecheckt

Zestien jonge hengsten zijn dinsdag 1 september begonnen aan het Centraal Onderzoek van het KFPS. Twee hengsten, Ypke v.d. Peesterhoeve (Meinte 490 x Markus 491) en Tjerre W (Auwert 514 x Pier 448) zijn nog niet aangeleverd en hebben uitstel gekregen. Over uiterlijk twee weken worden zij aangeleverd bij de 70-dagen test op het Hippisch Centrum in Exloo.

KFPS Door

Voorafgaand aan het betreden van de stallen in Exloo zijn de hengsten nog een keer kort voorgereden door de eigen ruiters. Daarna volgt een veterinaire klinische keuring en zijn een aantal hengsten steekproefsgewijs op doping gecontroleerd. Eenmaal op stal worden de hengsten ook nog gecontroleerd op het gebit. Vandaag, woensdag 2 september, komt een erkende oogspecialist ook alle hengsten controleren op distichiasis.

Vervolg

Voor de eigenaren is de eerste kijkdag op 16 september. De HKC zal al eerder aanwezig zijn in Exloo, zodat ze hun eerste bevindingen binnen dit onderzoek tijdens een reguliere trainingsdag op kunnen gaan doen. Het zadelexamen staat gepland op 10 oktober, het examen van het aangespannen gedeelte volgt op 7 november, waarna ook bekend wordt welke hengsten als KFPS stamboekhengst door het leven gaan.

Verkort Onderzoek

Voor het Verkort Onderzoek hadden twee hengsten een uitnodiging gekregen van de HKC. Jannick fan de Hynderhoeve Ster Sport Elite (Nane 492 x Rindert 406) en Lyckle fan Synaeda Ster Sport Elite (Omer 493 x Beart 411). Beide hengsten hebben zich gepresenteerd in een Z1-dressuurproef. Aansluitend hebben zij een veterinaire klinische keuring ondergaan. Vervolgens heeft de Hengstenkeuringscommissie (HKC) de hengsten beoordeeld op exterieur, eerst op het straatje en daarna in de driehoeksbaan.

Dit beoordelingsmoment voor toelating is cruciaal voor hengsten die in aanmerking willen komen voor het Verkort Onderzoek om via deze route de status van stamboekhengst kunnen behalen. Het Verkort Onderzoek is bedoeld voor hengsten die uitzonderlijke resultaten hebben behaald binnen een sportdiscipline en zich daarmee al nadrukkelijk hebben bewezen in de sport en het gebruik. Om die reden hoeven zij niet deel te nemen aan het volledige Centraal Onderzoek.

Tijdens het Verkort Onderzoek ligt de nadruk met name op de beoordeling van het karakter van de hengst, zowel wat betreft zijn stalgedrag als zijn gedrag tijdens het gebruik. Gedurende het onderzoek wordt de deelnemende hengst dagelijks getraind door de eigenaar of door een door de eigenaar aangewezen trainer. Helaas zijn beide hengsten na beoordeling door de Hengstenkeuringscommissie niet aangewezen voor het Verkort Onderzoek. De jury omschreef beide hengsten als aansprekend en als goede vertegenwoordigers van het ras, mede gezien hun prestaties in de wedstrijdring.

Voor een toekomstige stamboekhengst gelden echter duidelijke minimumeisen op het gebied van de correctheid van het beenwerk en de beweging. Hoewel beide hengsten op veel verschillende onderdelen wisten te overtuigen, voldeden zij op het gebied van correctheid niet in voldoende mate aan de eisen die binnen het hengstenselectietraject worden gesteld om uiteindelijk in aanmerking te komen voor de status van KFPS-stamboekhengst.

KFPS introduceert briefing

Afgelopen donderdagavond 27 augustus waren alle eigenaren en trainers van de aangewezen hengsten uitgenodigd voor een briefing. Deze aanpak was voor het eerst. De bijeenkomst had als doel om op een ontspannen en informatieve manier informatie met elkaar uit te wisselen en eventuele vragen nog te kunnen beantwoorden. Ook om hen te informeren wat in de voorbereiding op weg naar het Centraal Onderzoek is geregeld.

Communicatie

“Communicatie is een belangrijk punt waar voor veranderingen is gekozen om tot een verbetering te komen. Een voorbeeld hiervan zijn de één op één gesprekken tijdens kijkdagen; de hengsten worden gepresenteerd in blokjes van 4 x 2. Het daaropvolgende uur volgen de gesprekken met de HKC en eigenaren over deze hengsten. Ook is de samenwerking in het team een belangrijk focuspunt. Om onderling de communicatie en samenwerking te bevorderen zal het kernteam regelmatig reflectiegesprekken voeren met elkaar. Belangrijk onderwerp daar is; staan de lijnen goed naar elkaar open, zodat de informatie stroom goed afgewogen meegenomen wordt in de training”, meldt het KFPS.

Hieronder de selectie in Exloo

05 Wiebe D Ster (Matthys 504 x Markus 491)

Fokker/Eig.: J. van Dorp & E. van Dorp, Schipluiden

06 Wieberen AL Ster (Herre 524 x Beart 411)

Fokker: A. Leijendekker, Witmarsum

Eigenaar: T. de Boer, Sintjohannesga

11 Zorro O. Ster (Hilbrand 525 x Beart 411)

fokker/eigenaar: C.J. van Orselen-Nilsson, Hellevoetsluis

12 Wytze van Brabantshof Ster (Foeke 520 x Norbert 444)

Fokker: J.G.Th. Vernooij, Beusichem

Eigenaar: J.H. van Manen, Kesteren

13 Willem van Stal Herven Ster (Herre 524 x Wikke 403)

Fokker: M.J.J.M. van Leeuwen, Afferden

Eigenaar: M.J.J.M. van Leeuwen, Afferden & A. de Graauw, ‘s-Hertogenbosch

16 Wauw fan Friesburg Ster (Wolter 513 x Jehannes 484)

Fokker/Eig.: W.P. Elsinga & A.J. Roos, Nijeholtpade

18 Wout van ’t Lansink Ster (Meinte 490 x Omer 493)

Fokker/Eig.: M.H. Loman, Zwiggelte

19 Yip fan Dulve Ster (Ulbrân 502 x Tsjalke 397)

Fokker/Eig.: W.P.H. van Tilborg, Wijk en Aalburg

20 Wilbert RM Ster (Auwert 514 x Felle 422)

Fokker/Eig.: R. de Ram, Noordwolde

22 Walt van de Hargerweg Ster (Auwert 514 x Dries 421)

Fokker: N.J.M. Kooijman, Schoorl

Eigenaar: Sj. Ruiter, Nij Beets & Ruth Sheikh, Ely

26 Yke van de Hamelspoel Ster (Tymen 503 x Meinte 490)

Fokker: A.W.M. van Hal, Herpen

Eigenaar: van Manen, Ede & A. Thomassen, Lunteren

32 Winston van de Beestmanweg Ster (Hilbrand 525 x Nane 492)

Fokker: S. Frenken, Aalten

Eigenaar: S. Frenken, Aalten & J.H.H. Frenken, Aalten

34 Winner ût de Grachten Ster AAA (Gosse 526 x Alwin 469)

Fokker: M.H.A. Schothorst, Soest

Eigenaar: J. Klijnstra, Groningen

37 Ynze fan ‘e Lege Geaën Ster (Beant 517 x Jehannes 484)

Fokker: Th. Fopma, Gauw

Eigenaar: Th. Fopma, Gauw & J.J. Fopma, Jirnsum

41 Ysbrand fan Annabuorren Ster (Herre 524 x Tsjalle 454)

Fokker: Arjen de Jong & Geke v.d. Zijpp, Tirns

Eigenaar: A.P. Both, Voorthuizen & Veebedrijf S.J. Kat B.V., Egmond aan den Hoef

43 Tobiasz fan Sweach Ster (Dedmer 519 x Markus 491)

Fokker: L. Postma, Boornzwaag.

Eigenaar: T. de Boer, Sintjohannesga & L. Hoekstra, Oosterzee

Bron: KFPS