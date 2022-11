Centraal Onderzoek KFPS: Hidde fan Dulve naar huis

Voor de eindbeoordeling van het Centraal Onderzoek van het KFPS aanstaande zaterdag in Exloo is één hengst uitgevallen. Dat is Hidde fan Dulve (Markus 491 x Gjalt 426) die met 82 punten slaagde voor zijn zadelexamen. De hengst is geblesseerd en mag op een later moment zijn aangespannen examen doen.