Centraal Onderzoek KFPS: Hidde fân Stal Bellefleur niet doorverwezen

De sterhengst Hidde fân Stal Bellefleur (v. Meinte 490) is blijven staan in het zadelexamen van het KFPS Centraal Onderzoek. De takt in de stap was niet zuiver, dit was volgens de hengstenkeuringscommissie ook iets zichtbaar in draf en in de overgangen. Daarom is de hengst niet doorverwezen naar het aangespannen gedeelte.