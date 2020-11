Centraal Onderzoek KFPS voorlopig stilgelegd, hengstenkeuringsjury ‘in de wacht’

Over een week vindt het eindexamen van de vier overgebleven jonge Friese hengsten in het Centraal Onderzoek plaats, maar de hengstenkeuringsjury heeft haar werkzaamheden in Exloo voorlopig opgeschort. Aanleiding is het opstappen van twee bestuursleden gisteren. Voorzitter van de hengstenkeuringsjury Harrie Draaijer laat ons weten dat de commissie niet is opgestapt, zoals op sociale media wordt beweerd.

Harrie Draaijer: “Wij hebben voorlopig onze werkzaamheden opgeschort en er is nog overleg gaande. Wij zitten nu in feite in de wacht.” Naar verluidt is er naarstig overleg tussen ledenraad, bestuur en diverse hengstenhouders.

Lokhorst

Hengstenhouder Willem Lokhorst meldde gisteren in een Facebookbericht zijn ongenoegen en beweerde dat de hengstenkeuringsjury: “heeft aangegeven om per direct te willen stoppen…” De reden daarvoor zou het opstappen van de twee bestuursleden zijn en “het door de ledenraad genomen besluit dat ze geen vertrouwen hebben in de huidige inspectie en dus voor de volgende eerste bezichtiging en hengstenkeuringstraject deze mensen aan de kant schuiven.” Dit blijkt dus niet helemaal correct, de hengstenkeuringsjury is (in elk geval voorlopig) niet opgestapt.

Nieuwe HKJ zou per 1 november bekend worden

De ledenraad eist al maanden dat er per 1 november een nieuwe commissie voorgedragen wordt voor 2020/2021, waarin de drie leden van de huidige hengstenkeuringsjury niet terugkeren. Eén lid is sowieso dit jaar aftredend, Harrie Draaijer volgend jaar. Het KFPS bestuur werd vorige maand versterkt met drie ledenraadsleden, in de hoop tot besluiten te kunnen komen. Op 1 november is er echter nog geen bericht gekomen vanuit het bestuur over de hengstenkeuringsjury.

Bron: Horses.nl / Facebook