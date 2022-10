Centraal Onderzoek: nog 3 hengsten naar huis, 9 richting examen

Voor drie Friese hengsten is het Centraal Onderzoek van het KFPS beëindigd. Daarmee zijn er nog negen jonge hengsten in Exloo die zich voorbereiden op het zadelexamen van zaterdag 15 oktober. Een gevarieerde groep kwaliteitsvolle jonge hengsten met een mooie diversiteit aan bloedvoeringen, zo laat de Hengstenkeuringcommissie weten.

De afgelopen week zijn er observatietrainingen geweest, zowel onder het zadel als voor de menwagen, waarbij de eigenaren geïnformeerd zijn over de verrichtingen van hun hengsten. Voor drie eindigde het Centraal Onderzoek, Jitse K Ster (Tiede 501 x Aan 416), Lútsen fan de Greidpleats Ster (Nane 492 x Olof 315) en Ilja fan Bloemhof (Jurre 495 x Ulke 338) zijn naar huis. Zij lieten te weinig progressie zien gedurende hun trainingsproces. Alle drie hengsten kunnen volgend jaar met de voorrijdagen weer instromen.

Hersteltrainingen

In aanloop naar het zadelexamen blijven de trainingen afgewisseld worden met hersteltrainingen, licht longeren en vrije beweging in de paddocks. Het trainingsonderzoek dat de afgelopen twee jaar onder leiding van Carolien Munsters is gedaan heeft laten zien dat drie keer per week trainen voor jonge Friese hengsten genoeg is. Daarbij zijn actieve rust en hersteltrainingen belangrijk om de conditie en de fitheid van de paarden te verbeteren.

Bron: Phryso