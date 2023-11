Centraal Onderzoek: Obbe verlaat Exloo, acht hengsten door naar aangespannen examen

Gisteren legde Obbe fan ‘e Lange Ekers Ster (Teun 505 x Hessel 480) zijn uitgestelde zadelexamen af tijdens het Centraal Onderzoek in Exloo. Het zadelexamen werd een week uitgesteld, omdat de driejarige hengst niet fit was. De zoon van Teun liep naar een score van 74,5 punten en verlaat hiermee het onderzoek. De hengst mag zich volgend jaar weer melden voor de voorrijdagen.

Voor acht jonge hengsten is de eindstreep bijna in zicht nadat zij vandaag groen licht kregen voor het aangespannen examen. Gastmenners Ito Werkman en Demi van Nispen namen weer plaats op de bok om het talent van de huidige selectie te beoordelen en hun bevindingen te delen met de hengstenkeuringscommisie. Zaterdag 11 november zullen de hengsten het men- en tuigexamen afleggen.

Beoordeling Jeroen Poll uitgesteld

Ook gastruiter Marten Luiten was op deze dag aanwezig om Jeroen Poll Sport Elite Ster (Anders 451 x Folkert 353) uit te proberen in het kader van het Verkort Onderzoek. De twaalfjarige hengst was echter niet regelmatig waardoor de beoordeling werd stopgezet. Na een veterinaire check bleek hij in orde zodat volgende week Marten opnieuw plaats kan nemen in het zadel van Jeroen om een vervolg te geven aan het Onderzoek.

Bekijk hier de lijst van hengsten die volgende week examen mogen doen

Bron: Phryso