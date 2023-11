Centraal Onderzoek: Twee hengsten naar huis

Twee weken voor de eindstreep is het Centraal Onderzoek van het KFPS voor twee hengsten beëindigd. Het gaat om Naik E. (Ulbrân 502 x Tsjalle 454) en Hidde fan Dulve (Markus 491 x Gjalt 426).

Naik E. liep op 14 oktober in zijn zadelexamen naar 79,5 punten en mag volgend jaar instromen in het aangespannen gedeelte van het Centraal Onderzoek. Hidde fan Dulve was ingestroomd voor het aangespannen gedeelte en mag zich aankomende zomer nogmaals laten zien op de herkansing.

Gastmenners

Afgelopen vrijdag werden de aan het onderzoek deelnemende hengsten aangespannen uitgeprobeerd door gastmenners Ito Werkman en Demi van Nispen die over het algemeen te spreken waren over de kwaliteiten van de jonge hengsten. Komende vrijdag ruilen de gastmenners van hengsten.

GP-hengst Jeroen Poll

Ook komt gastruiter Marten Luiten dan Jeroen Poll (Anders 451 x Folkert 353) uitproberen. De twaalfjarige Grand Prix-hengst heeft afgelopen vrijdag zijn intrek genomen in Exloo en zal de komende twee weken zijn Verkort Onderzoek lopen.

Bron: Phryso