Centrale merriekeuring KFPS in Gaasterland

Het KFPS heeft besloten om de Centrale Keuring 2021 an 15 t/m 18 september te organiseren bij Manege Gaasterland in Harich. De gebruikelijke locatie in Drachten is tot en met september ingericht als vaccinatiehal en daarom niet beschikbaar. Het Friezenstamboek gaat er voorlopig vanuit dat de Centrale Keuring dit jaar wel door kan gaan.