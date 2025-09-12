CK KFPS: Vorstin A. van de Heemstede kampioen driejarige merries

De CK25 heeft vandaag voor 28 driejarige merries het Voorlopig Kroonpredicaat opgeleverd. Daarnaast kregen ook nog drie merries – die al een goede aanlegtest hadden behaald – het definitieve Kroonpredicaat. Na spannende voorrondes mochten zeventien merries zich nog één keer aan de jury tonen tijdens de kampioenskeuring. Daarin trok Vorstin A. van de Heemstede (Theun 505 x Jehannes 484) de aandacht van de jury en werd als kampioen aangewezen. Troefke fan Beintemahûs (Boet 516 x Jehannes 484) werd reservekampioen bij de driejarige merries.

“Het spannendste moment van de dag”, zo vatte Corrie Terpstra dit kampioenschap samen. “Het is toch een eer als je je paard op de Centrale Keuring mag laten zien. We hebben vandaag veel kwaliteit gezien in de acht groepen die we hebben gekeurd. Stuk voor stuk paarden die hun eerste premie waardig zijn.”

In de voetsporen van moeder

Vorstin A. van de Heemstede, in eigendom van Joke en Gert Peek, wordt een correct gebouwd paard genoemd. Evenals haar moeder Amalia van de Heemstede, de Model AAA-merrie die het algeheel reservekampioenschap van de CK in 2023 op naam schreef. “Het is een paard met een goede stap, veel takt en regelmaat. In de grote baan liet ze veel lichtvoetigheid zien in de draf. Ze kan goed schakelen en toonde vandaag een goed lichaamsgebruik.”

Reservekampioen

Troefke fan Beintemahûs, in eigendom van Jantina de Boer, wordt benoemd als paard met veel rasuitstraling: “Het is een correct gebouwd paard. Ze heeft een een goede, regelmatige stap met veel ruimte. In draf heeft ze veel kracht vanuit de achterhand.”

Drie nieuwe Kroonmerries

De nieuwe Kroonmerries zijn: 127 – Voice van de Meikade Kroon AA (Foeke 520 x Hessel 480), 137- Tesla fan stal Vrolijk Kroon AAA (Arent 515 x Eise 489) en 138-Talina fan de Kadyk Kroon AA (Boet 516 x Nane 492). In acht rubrieken werden er ruim 60 merries gejureerd voor juryvoorzitter Corrie Terpstra, Popke van der Meulen.

Voorlopige Kroonmerries

Rubriek 5A

101 (VK), 106 (VK), 103 (VK), 100 (VK), 105, 107, 104

Naar de kampioenskeuring: 101 en 106

Rubriek 5B

111 (VK), 112 (VK), 115 (VK), 113 (VK), 114, 110, 109, 108

Naar de kampioenskeuring: 111 en 112

Rubriek 5C

118 (VK), 119 (VK), 121 (VK), 123, 120, 122, 116

Naar de kampioenskeuring: 118 en 119

Rubriek 5D

155 (VK), 127 (Kroon), 126 (VK), 131 (VK), 130, 125, 124, 129, 128

Naar de kampioenskeuring: 155 en 127

Rubriek 5E

135 (VK), 134 (VK), 137 (Kroon), 133 (VK), 138 (Kroon), 139, 132, 136

Naar de kampioenskeuring: 135 en 134

Rubriek 5F

143 (VK), 146 (VK), 147 (VK), 154 (VK), 141 (VK), 144, 142, 140

Naar de kampioenskeuring: 143, 146, 147

Rubriek 5G

153 (VK), 151 (VK), 149 (VK), 148, 152, 150

Naar de kampioenskeuring: 153 en 151

Rubriek 5H

160 (VK), 156 (VK), 161 (VK), 157, 162, 159, 158

Naar de kampioenskeuring: 160 en 156

Bron: KFPS