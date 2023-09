CK KFPS: Herre 524 en Teun 505 leveren veulenkampioenen

De eerste kampioenen die vandaag op de Centrale Keuring van het KFPS werden uitgeroepen waren de veulens. Bij de hengstveulens ging de titel naar Wietse fan Fjildsicht (Herre 524 x Harmen 424). Reservekampioen is Yip fan Dulve (Ulbrân 502 x Tsjalke 397). Bij de merrieveulens was de hoogste eer voor Yez fan de Marrewyk (Teun 505 x Beart 411). De reservetitel ging naar Wilma A.L. (Gosse 526 x Hessel 480).

“We hebben met veel plezier vandaag deze kwaliteitsvolle veulens gekeurd”, begint jurylid Annemieke Elzinga namens de jury de beoordeling. “De kampioen bij de hengstveulens is een langgelijnd veulen met een sterke, opwaartse draf, namelijk nummer 5: Wietse fan Fjildsicht.” Deze uitslag zorgde voor een vrolijke uitbarsting langs de ring van fokkers en eigenaren Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen uit Follega.

Helemaal niet zeker

Het was vanochtend nog helemaal niet zeker dat Wietse ook daadwerkelijk in de ring zou verschijnen vertelt Margriet Griffioen bij het in ontvangst nemen van de bloemen en de sjerp. “Hij liet zich heel slecht vangen vanochtend en stond al bijna in de sloot. Ik wilde hem laten lopen maar Gert was vastbesloten, hij gaat mee! En nu dit, geweldig.”

Acht hengstveulens in kampioensring

Naast de kampioen en reservekampioen, gefokt en in eigendom van Gabriëlle van Tilborg uit Wijk en Aalburg, mochten nog zes hengstveulens deelnemen aan het kampioenschap, waarbij Herre 524 en Alwin 469 tekende voor het vaderschap van de helft van de kampioensring.

Merrieveulens

Bij de merrieveulens was Yez fan de Marrewyk (Teun 505 x Beart 411) het allerbeste veulen van dit keuringsseizoen. Reservekampioen werd Wilma A.L. (Gosse 526 x Hessel 480).

Yez fan de Marrewyk (Teun 505 x Beart 411). Foto: Johanna Faber

Mooi koppel

Jolanda Slootjes sprak het publiek toe namens de jury bij de beoordeling van in totaal negen merrieveulens in de kampioensring. “Ik vind dat we onszelf wel een complimentje kunnen geven als jury, want wat hebben we een mooi koppel merrieveulens in de ring.” Dankzij een sprekend hoofdje, een luxe bouw en een lichtvoetige draf werd Yez, gefokt en in eigendom van K.E. Bouma uit Drachtstercompagnie, de uiteindelijke kampioen.

Negen veulens in de kampioensring

De kampioensring is bekend terrein voor Keimpe Bouma en zijn merrie Reina W. Ster (Beart 411 x Sape 381). De tienjarige merrie liep namelijk vorig jaar ook mee, toen haar Nane 492 zoon Tomaz fan de Marrewijk (Jehannes 484) kampioen werd bij de hengstveulens. Naast Yez en Wilma, gefokt en in eigendom van Ate Leijendekker uit Witmarsum, mochten nog negen merrieveulens zich van hun beste kant laten zien in de kampioenskeuring.

Kampioen uit stamboekmerrie

Er was nog een kampioenslint te vergeven op de eerste dag van de Centrale Keuring. Verschillende eerste premieveulens van een stamboekmerrie liepen mee vandaag in Harich, nadat zij eerder dit keuringsseizoen al in het zonnetje werden gezet tijdens de fokdagen door het gehele land. De sterkgebouwde en ruim stappende Yesper R.S. fan Top en Twel (Alwin 469 x Brandus 345) mocht het opnemen tegen Zena fan Preiss (Pier 448 x Door) om uit te maken wie het allerbeste veulen uit een stamboekmerrie zou worden. Zena, gefokt en in eigendom van Thomas Preiss uit het Duitse Kevelaer ging er uiteindelijk met deze eer vandoor.

