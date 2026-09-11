CK KFPS: kampioenen van Jehannses 484, Jeppe 537, Tiede 501 en Rutger 546

De vrijdagmiddag op de Centrale Keuring in Harich stond in het teken van het moment waar menig Friezenliefhebber de hele dag al naar uitkeek. Nog één keer gingen de kersverse Voorlopig Kroon- en Kroonmerries de strijd met elkaar aan, dit keer in het kampioenschap voor merries van vier tot en met zes jaar. Uit de zeven rubrieken selecteerde de jury twaalf paarden voor de kampioenskeuring. Madam van de Marne (Jehannes 484 x Norbert 444) werd daarbij als eerste opgesteld.

KFPS Door

“We hebben vandaag hele mooie groepen merries gekeurd, met veel kwaliteit. Het waren echte rasvertegenwoordigers, correct gebouwd met goede beweging. In het kampioenschap komt het echt aan op techniek en beweging”, aldus juryvoorzitter Corrie Terpstra die met Manuel Gasseling en Ellen van Gastel de vier- tot en met zesjarigen keurde.

“Het is een paard dat veel ras en jeugd uitstraalt en een goede stap heeft, ook nu weer in het kampioenschap”, aldus de jury over de kersverse kampioene. “Ze laat een goede takt zien met een goed lichaamsgebruik. Vanmorgen liet ze al zien dat ze extreem goede beweging en balans had.”

Reservekampioen met veel statuur

Vera fan Stal Sibma (Auwert 514 x Markus 491) – die dit seizoen de allereerste fokdagkampioen was in Siegerswoude – mocht de reservekampioenstitel in ontvangst nemen. “Het is een rassige merrie met veel statuur die vanmorgen al veel techniek en souplesse heeft laten zien.”

Jeugdkampioenschap

De dag in Harich begon met het kampioenschap van de Entermerries, waar Erny fan de Elsenerhof (Jeppe 537) het kampioenslint kreeg omgehangen. Eabelientje fan ’t Noardermar (Jeppe 537) nam de reservekampioenstitel in ontvangst.

Bij het kampioenschap van de twentermerries vond de strijd plaats tussen vier merries. Hierbij werd Annelies van ‘e Hege Terp (Tiede 501) – die vorig jaar reservekampioen bij de enters was – tot kampioen gekozen. Amber fan ‘e Ridderdijk (Kanne 534) volgt als reservekampioen.

De top van de jeugd mocht nogmaals terugkomen in de baan. Erny fan de Elsenerhof (Jeppe 537) werd op kop geplaatst met ‘luxe, langelijnd en meest compleet’ als commentaar. Zij werd op de voet gevolgd door Annelies van ‘e Hege Terp (Tiede 501), die als paard met de krachtigste draf werd gekenmerkt.

Homme kampioen hengstveulens

Ook de hengstenveulens gingen vandaag een dappere strijd aan in Harich. Het kampioenschap werd uiteindelijk gewonnen door Homme T. fan ‘e Boppelannen (Rutger 546 x Omer 493). Homme werd vergezeld door zijn draagmoeder. Hij is gefokt door Roelof en Joukje Tjeerdsma en in eigendom van Tsjalling de Boer uit Sintjohannesga.

Het reservekampioenschap ging naar Grutsk fan it Roaske (Elger 536 x Julius 486), gefokt door en in eigendom van de familie Rozema uit Kootstertille.

In de kampioenskeuring kwamen vier hengstveulens uit twee rubrieken. Ook Herman BCS (Nyk 538 x Auwert 514) van de familie Hooimeijer-Van der Laan de Vries uit Abbenbroek en Ilyas fan ‘Sweltjes State’ (Nyk 538 x Markus 491) van de familie Eilander uit Oosthem mochten zich na hun individuele keuring nogmaals laten zien.

Jeppe 537-dochter kampioen merrieveulens

Na de hengstenveulens konden de merrieveulens ook uiteraard niet ontbreken op de Centrale Keuring. Bovenaan eindigde Hinke fan it Ychtenfean (Jeppe 537 x Ulbrân 502. eig: P.J.H. Andreoli, Echten). “Zij toonde het best en was het meest complete veulen”, beargumenteert de jury.

Het reservekampioenschap werd toegewezen aan Guuske fan Fjouwer (Kees 531 x Tiede 501, eig: W.P. Bakker, Doornspijk).

Morgen wordt de Centrale Keuring vervolgt met de driejarige Stermerries, 7 jaar en oudere Stermerries, Kroonmerries en Modelmerries.

Bron: KFPS