CK KFPS: Twaalf nieuwe modelmerries bijgeschreven, Lobke fan der Byl kampioen oudere merries

Twaalf merries zijn zaterdagmiddag in Harich doorverwezen naar de Modelverklaring. Tijdens de keuring mochten de merries zich één voor één individueel presenteren in de baan, waar zich een enthousiast publiek omheen had verzameld. Uiteindelijk konden alle twaalf paarden de felbegeerde modelstatus in ontvangst nemen. Zes merries die eerder op de dag via de Modelverklaring waren geselecteerd, verschenen ’s middags opnieuw in de baan voor de strijd om de kampioenstitel. De overwinning ging uiteindelijk naar 193 Lobke fan der Byl Sport Kroon AAA (Alwin 469 x Doaitsen, fok: HJ en O van der Bijl, eig: W. E lokhorst).

KFPS Door

De twaalf merries vormden volgens juryvoorzitter Popke van der Meulen een sterke groep. ”We hebben vanmorgen een goede selectie gehad. Het exterieur moet duurzaamheid uitstralen, met een correcte bovenlijn, en de beweging moet functioneel zijn”, licht hij toe. Ook het rastype viel de jury op. ”We staan voor een groep met heel veel rastype, die allemaal model zijn geworden. De emoties lopen hoog op. Ik zie allemaal blije mensen en dat is super om te zien.”

Modelmerries

– 178 Jildou Stal de Oergong Kroon AAA (Ulbrân 502 x Jerke 434)

– 184 Janne fan Synaeda Kroon AA (Omer 493 x Stendert 447)

– 192 Lynke AJ Kroon AA (Tiede 501 x Monte 378)

– 193 Lobke fan der Byl Sport Kroon AAA (Alwin 469 x Doaitsen 420)

– 188 Bo van ’t Lansink Sport Kroon AAA (Hessel 480 x Maiko 373)

– 195 Lisa fan’e Ridderdijk Kroon AAA (Tjebbe 500 x Wytse 462)

– 201 Lutske H Kroon AAA (Tjebbe 500 x Alwin 469)

– 197 Lotte fan Bloemhof Kroon AA (Jehannes 484 x Stendert 447)

– 207 Jeske T. fan ‘e Boppelannen Kroon AA (Omer 493 x Fabe 348)

– 204 Klaske van de Lage Landen Kroon AA (Alwin 469 x Onne 376)

– 206 La Lique van de Meikade Kroon AA (Jehannes 484 x Pier 448)

– 203 Janke L.W. Kroon AA (Jehannes 484 x Gjalt 426)

Na defilé nog twee door naar kampioenschap

De merries met catalogusnummers 184, 188, 193 en 203 worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring.

Na het defilé konden nog twee merries zich bij het lijstje van doorverwezen merries voor de kampioenskeuring voegen. Het gaat om 218 Dauwine S.G. AA Model (Jehannes 484 x Jasper 366) en 119 Elbrich fan ’e Herdershoeve Sport AA Model (Jehannes 484 x Beart 411).

Volgens de jury is Dauwine S.G. een jeugdige merrie die lichtvoetig in draf beweegt. Elbrich fan ’e Herdershoeve werd omschreven als een grootramige merrie met veel rastype, een goede stap en kracht in het achterbeen.

Kampioenstitel voor Lobke fan der Byl

Twee van de zes merries werden tijdens de kampioenskeuring gepromoveerd tot Model, terwijl twee andere merries het hoogst haalbare exterieurpredicaat al eerder behaalden. De overwinning ging uiteindelijk naar 193 Lobke fan der Byl Sport Kroon AAA (Alwin 469 x Doaitsen, fok: HJ en O van der Bijl, eig: W. E lokhorst).

De merrie werd door de jury als kampioen aangewezen. Juryvoorzitter Popke van der Meulen was enthousiast over de groep: ”Fantastisch om te zien hoe alles erbij loopt.”

De reservetitel ging naar Janne fan Synaeda Kroon AA (Omer 493 x Stendert 447, fok & eig.: Stal Synaeda).

Xerxina trofee voor Iekje van de Wolwarren

Iekje van de Wolwarren Kroon AAA Kroon Sport Elite AAA (Nane 492 x Leffert 306) heeft de Xerxina Trofee in ontvangst mogen nemen. De achtjarige merrie is gefokt en wordt uitgebracht door Fré en Tineke Vaatstra. Onder het zadel wordt Iekje gepresenteerd door Harmina Holwerda. De trofee en het bijbehorende prijzengeld van 750 euro voor fokker/eigenaar en ruiter werden aangeboden door Dukke Pebesma en Rieneke Kamminga, twee vriendinnen van wijlen Petra van den Heuvel, die de prijs na haar overlijden beschikbaar stelde.

Iekje combineert sport en fokkerij. De merrie heeft inmiddels drie veulens gehad, waarvan haar oudste dochter van Fryso 518 al Ster is. Dit jaar behaalde Iekje met Harmina Holwerda het Sport- en Elitepredicaat in de dressuur. Ook in het tuig presteert ze opvallend met Sybren Minkema. Vrijdagavond werd ze tijdens de Centrale Keuring reservekampioen bij de merries voor de sjees.

Iekje van de Wolwarren Kroon AAA Kroon Sport Elite AAA (Nane 492 x Leffert 306). Foto: Johanna Faber

Het was een drukke CK voor Iekje. Zaterdag mocht ze zich na haar eerste premie op de fokdag presenteren in de rubriek met achtjarige Kroonmerries.

Ook haar fokfamilie kent de nodige predicaten en sportpaarden. Iekje is een dochter van Frederike J. v.d. Wolwarren Model Pref Prest AAA (Leffert 306), die tien nakomelingen bracht die Ster of hoger zijn. Uit deze lijn komen onder meer Jelle en Aat van de Wolwarren voort. Grootmoeder Jolandaa Ster Pref Prest (Hearke 254) bracht drie Modeldochters.

Bron: KFPS