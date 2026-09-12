CK KFPS: Driejarige Wabke T. van Sessing (Auwert 514) algemeen kampioen, Madam van de Marne reservekampioen

De beste paarden van het seizoen kwamen bijeen tijdens de Centrale Keuring om te strijden om de titel Algemeen Dagkampioen, het absolute hoogtepunt van de dag én van het keuringsseizoen. De kampioenstitel ging naar de kampioen bij de driejarigen, Wabke T. van Sessing (Auwert 514, fok/eig: Fam. Tanck). De reservetitel was voor Madam van de Marne (Jehannes 484 x Norbert 444, Fok/eig.: D. van Foeken).

KFPS Door

Juryvoorzitter Popke van der Meulen: Wat hebben we genoten van deze dagen. Het Fryske Hynder stond echt op een voetstuk. We hebben veel paarden én veel kwaliteit gezien. Uiteindelijk wist nummer 116 te overtuigen met een krachtig achterbeen.’

Wabke T. van Sessing kampioen driejarigen

Uit de zeven rubrieken met driejarige Stermerries werden vanmorgen vijftien merries doorverwezen naar de kampioenskeuring. Daarin mochten zij zich individueel nog één keer aan de jury presenteren. De kwaliteit lag hoog en de groep was sterk aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk wist Wabke T. van Sessing Ster (Auwert 514 x Alwin 469. fok/eig. Fam. Tanck) de jury het meest te overtuigen en werd zij uitgeroepen tot kampioen.

Juryvoorzitter Manuel Gasseling blikt terug: ”Vanmorgen hebben we met veel plezier veel kwaliteit in de baan gehad. Het is een mooie groep met voorlopig kroon- en kroonmerries, die goed lieten zien welke kwaliteiten ze in huis hebben.”

Reservekampioen driejarigen

De reservekampioen, Zorka fan Black Beauty Stables Ster (Tiede 501 x Sipke 450. fok/eig.: Dhr. Edwin van Onselen), viel volgens de jury op met haar goede rastype: ”Lange lijnen en rastypische uitstraling. Daarnaast liet de merrie een goede takt in de stap zien en beschikt ze over een mooi front.”

“Wabke T. van Sessing wist op haar beurt vooral in beweging te overtuigen. De merrie heeft veel front, een correct exterieur en een goed fundament.” In draf wist ze de jury voor zich te winnen: ”Vanuit de hoek kwam ze mooi in balans en ze bleef daarbij haar front goed dragen.”

Bron: KFPS