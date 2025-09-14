CK KFPS: Wende van de Zunne kampioen merries voor de sjees, open klasse tweespannen voor Jelle van de Kooi

Wende van de Zunne Model AAA (Alwin 469 x Beart 411) is op de Centrale Keuring 2025 kampioen merries voor de sjees geworden. De tienjarige Wende werd door Henk Hammers vol overtuiging door de baan gereden en het kampioenschap kon haar met haar fraaie voorbeengebruik en sterke achterbeengebruik niet ontgaan. De laatste rondes van de rubriek open klasse tweespannen nationaal bleken van doorslaggevend belang in Harich. Het tweespan van Jelle van de Kooi bleek tot het laatst het meest constant.

Zes tweespannen voor de sjees, met de dames en heren in kostuum: fraai cultureel rijkdom betekende volop genieten in Harich. Jelle en zijn tweespan Falko VDK (Tsjalle 454) en Jisse fan Bokkum (Tymen 503) wisten na de overkamping het verschil te maken en werden op kop gezet door juryleden Jenny Veenstra, Lammert Tel en Jolanda Slootjes. “Niet het meeste spektakel maar het stel ging wel heel gelijk op, tot op het laatst”, aldus de jury.

Feike twee, Augustinus drie

De tweede plaats was voor het tweespan van Feike Holtrop met Jasper fan ‘e Stjelpdyk (Norbert 444) en Alphyr Waldman (Tsjalle 454) die voor het overkampen de meeste indruk maakte, maar wat water bij de wijn moest doen in de laatste ronden. Derde werd het tweespan van Augustinus Hoekstra met GPD Aron )Jouwe 485) en GPD Heine (Jehannes 484), die door de jury als machtig span werd bestempeld.

Wende van de Zunne

“Wende heeft dit jaar een topseizoen”, vertelde een blije Henk Hammers. “Ze is kampioen in de open klasse geworden, het Sport predicaat heeft ze verdiend en het kampioenschap fokmerries is de kers op de taart.” De kleine merrie, groots in het tuig.

Twee maal Nane 492

De tweede plek bleef tot de laatste ronde spannend. Uiteindelijk was het Sybren Minkema met Iekje van de Wolwarren Kroon Sport AAA (Nane 492 x Leffert 306) die nog net even meer lucht had om zich tot de laatste pas sterk te presenteren. De derde plek was voor Kaatje van de Neshoeve Ster AAA (Nane 492 x Wisse 408).

