CO Friezen: Negen hengsten geslaagd voor zadelexamen, hoogste score voor Wout van ’t Lansink

een Lansink souplesse. score Loman, draf, protocol. de hoogste impuls eigendom M.H. in van achten er 90 schakelen Voor en 8,5-en dag. 490 de Wout galop punten hengst, voor x de en balans 7,5. met Omer met (Meinte ’t beoordeeld De het en kwamen 493) houding van Het kreeg van gefokt werd en stap, op behaalde de

punten ’t van Hommes

84 Mirjam – Lansink voor de Hargerweg van Walt Wout Foto:

balans en in Op Kooijman de met x N.J.M. door en Walt drie tweede en schakelen. het draf, 514 Ruth Sj. achten, van eindigde en 421), 84 houding de van Hargerweg (Auwert de zijn punten Ruiter Sheikh, op plaats. protocol Dries voor gefokt eigendom prijkten

de punten 80 over hengsten Nog vier

80,5 x zesde AL 490) Drie van punten 526 Sweach de punten (Gosse 503 de van Tobiasz Hamelspoel (Tymen Winner fan met grens de plaats: Alwin Yke Meinte de met derde Beart (Dedmer hengsten Wieberen die (Herre deelden 524 Grachten 491) overschreed. punten ût de en was 519 Markus x x 80 82 x 411), 469). hengst

75 Geslaagd met plus

Wauw Tsjalle 513 van Jehannes 78,5 af Brabantshof 520 454) fan x met sloten (Wolter x fan x 524 Norbert ieder behaalde Annabuorren rij 484) Wytze (Foeke Friesburg 75 punten. punten. 444) (Herre Ysbrand de en

Jury

hengstenkeuringscommissie Meulen en commissieleden Gotien hengsten Terpstra-van beoordeeld Verrichtingsjury Jos de Popke hengsten. voorzitter (VJ), Wal, Ellen de Sipsma beoordeelde (HKC), uit van van van door de de der Ook Gastel. der en en de bestaande De van Meer, werden Corrie der

naar hengsten eindexamen Tien

tien aangespannen mocht plaatsvinden. de veterinaire hengsten hengst met Deze het 7 presentatie (aangespannen), vier jaar van hengst vorig het het aanlevering Onderzoek. voor Centraal van het zadelexamen zaterdagochtend op af. november, het was richt een op deze de al zich ook weken, Voorafgaand Daarmee en nu over zadelexamen ook de Onderzoek aan het stal Meikade. de betrekken check-in eindexamen Na onderdeel Centraal team van zal dat Tsjerk het legde in

kijken: terug is zadelexamen hier te Het

https://www.youtube.com/live/wRHWkDs0UPo?si=Ld-PPb-e3n75d6l9

Horses.nl / KFPS Bron: