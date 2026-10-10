CO Friezen: Negen hengsten geslaagd voor zadelexamen, hoogste score voor Wout van ’t Lansink

Savannah Pieters
CO Friezen: Negen hengsten geslaagd voor zadelexamen, hoogste score voor Wout van ’t Lansink featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Negen Friese hengsten hebben zaterdag 10 oktober op het Hippisch Centrum Exloo hun zadelexamen afgelegd in het kader van het KFPS Centraal Onderzoek. Alle hengsten die in de baan verschenen, zijn aangewezen voor het aangespannen gedeelte van het onderzoek en mogen daarmee door naar de volgende fase.


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