CO Friezen: Negen hengsten geslaagd voor zadelexamen

Zaterdag 11 oktober hebben in Exloo negen Friese hengsten hun zadelexamen voor het KFPS Centraal Onderzoek afgelegd. Alle hengsten die in de baan verschenen zijn aangewezen voor het aangespannen gedeelte van het Onderzoek en gaan dus een ronde verder. Het aangespannen eindexamen is op 8 november.

Teun-zoon hoogste score

Met een bescheiden opkomst langs de bak in Exloo konden de twee amazones de hengsten in alle rust aan de jury voorstellen. Sicco fan de Kadyk Ster AAA (Teun 505 x Jasper 366) haalde met 88 punten de hoogste score waarbij hij viermaal een 8 en tweemaal een 8,5 scoorde voor zijn souplesse en schakelend vermogen. De beste stapper is Tye fan Jentsje’s Pleats Ster AAA (Jurre 495 x Michiel 442) die een 8,5 scoorde op die gang. De beste draf was voor eerder genoemde Sicco, die werd beloond met een 8 en in galop werd dezelfde hengst door Ray-Ban Ster AAA (Nane 492 x Jerke 3) vergezeld met een 8,0 op zijn protocol.

Twee hengsten later

Twee hengsten, Viggo van de Warande Ster (Auwert 514 x Wybren 461) en Tjorre Evas W Ster (Elias 484 x Ulbert 390), zullen later in het Centraal Onderzoek hun zadelexamen afleggen vanwege een uitgesteld traject.

Men- en tuigexamen

Op zaterdag 8 november zullen de hengsten het men- en tuigexamen afleggen. Op deze dag zal ook bekend worden welke hengsten het dekbevret in ontvangst mogen nemen. Ook dit eindexamen zal via de livestream te zien zijn.

Spreiding lukt maar matig

Het KFPS probeert al een aantal jaar om hengsten breder aan te keuren, zonder in te leveren op kwaliteit. Het streven is om van elke stamboekhengst een zoon goed te keuren. Dat blijkt in de praktijk nog altijd een uitdaging. Van de overgebleven elf hengsten (inclusief de twee die uitgesteld zadelexamen doen) zijn er maar drie niet van vaders die al een goedgekeurde zoon hebben. Er lopen nog twee Foeke’s en een Elias in het CO nu. De overige jonge hengsten komen van vaders die al minstens één goedgekeurde zoon hebben.

Bron: Persbericht KFPS / Aangevuld door Horses.nl