CO KFPS: Aangespannen verrichting zaterdag live te volgen

Aanstaande zaterdag is het dan zover voor de jonge hengsten in het Centraal Onderzoek op het Hippisch Centrum in Exloo. Op deze dag zullen vier hengsten hun aangespannen examen doen, in het mennen en tuigen. Voor hun zadelexamen zijn ze al geslaagd. Na hun aangespannen presentatie zal bekend worden welke hengsten de titel KFPS stamboekhengst mogen dragen.