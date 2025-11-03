CO KFPS: Doek valt voor twee hengsten richting eindexamen

Met nog één week te gaan breken de laatste loodjes aan van het Centraal Onderzoek 2025. Afgelopen vrijdag zijn alle eigenaren geïnformeerd over de voortgang van hun hengst. Voor twee hengsten, Timen fan Jonkershuzen Ster AA (Alwin 469 x Haike 482) en Redbad S. fan Noed Ster AA (Bastiaan 510 x Tsjalke 397), komt het onderzoek ten einde. De eigenaren van Timen fan Jonkershuzen hebben echter besloten de hengst op eigen initiatief door te laten lopen.

Op dit moment wordt in Exloo getraind richting het aangespannen examen, wat zal bestaan uit een men-verrichting en een tuig-verrichting. Op zaterdag 8 november wordt duidelijk welke hengsten kunnen worden ingeschreven als stamboekhengst. Dit examen is opnieuw live te volgen via de livestream, maar uiteraard ook ter plaatse in het Hippisch Centrum in Exloo.

De hengsten die nog deelnemen aan het Centraal Onderzoek zijn:

03 Sikke fan ‘t Sarabos Ster AA (Tiede 501 x Haitse 425)

fokker: P.H. Sijtsma, Gerkesklooster.

Eigenaar: Stoeterij Galloper, Berkel en Rodenrijs



04 Sicco fan de Kadyk Ster AAA (Teun 505 x Jasper 366)

fokker/eigenaar: H. de Boer, Sintjohannesga



13 Ray-Ban Ster AAA (Nane 492 x Jerke 434)

fokker: Pia Frank, Nordborg.

Eigenaar: A.P. Both, Voorthuizen en Veebedrijf S.J. Kat B.V., Egmond aan den Hoef



23 Unitas van de Egberdina Hoeve Ster AA (Omer 493 x Tjaarda 483)

Fokker: S. Wind, Nijeveen.

Eigenaar: 9PK, Rohel.



29 Tsjerk van de Meikade Ster AA (Foeke 520 x Nane 492)

Fokker: W.E. Lokhorst, Ederveen.

Eigenaar: W.E. Lokhorst, Ederveen en Nick & Nienke Aaldering, Drempt.



32 Tyme fan Starking Ster AA (Ulbrân 502 x Thorben 466)

Fokker/Eig.: StarKing BV, Spannum



33 Tye fan Jentje’s Pleats Ster AAA (Jurre 495 x Michiel 442)

Fokker: M. de Groot-Houbeijn, Hilaard

Eigenaar: M. de Groot-Houbeijn, Hilaard en Stal Chardon, Jorwert



54 Taco Ster AAA (Foeke 520 x Beart 411)

Fokker: A.W. Nooteboom, Putten.

Eigenaar: A. Okkema, Britswerd en Stal Chardon, Jorwert

Verder op eigen initiatief:

02 Timen fan Jonkershuzen Ster AA (Alwin 469 x Haike 482)

Fokker: C. Nieboer, Tjerkwerd.

Eigenaar: A. Duiven-Lettinga, Hartwerd

Bron: KFPS